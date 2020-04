Assembleia Legislativa decide reduzir 30% dos salários dos deputados

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



23/04/2020 | 00:01



Presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris (PSDB) anunciou ontem medidas financeiras para auxiliar os cofres públicos estaduais no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Entre as propostas está a redução de 30% dos salários dos parlamentares, que serão cortados de R$ 25,3 mil para R$ 17,7 mil mensais.

Com base em São Caetano, o deputado Thiago Auricchio (PL) anunciou apoio ao projeto, que deverá ser apreciado pela casa na semana que vem, em sessão a ser realizada por meio de videoconferência. “Desde as primeiras notícias do coronavírus em São Paulo a Assembleia vem trabalhando ativamente para dar sua parcela de contribuição no enfrentamento da pandemia. Reunimos diversos projetos em um só pacote pelo bem do Estado. Importante destacar que é a primeira Assembleia no Brasil a adotar essa medida. Que isso sirva de exemplo para todo o País”, frisou Thiago. “O maior Legislativo estadual do País não poderia deixar de apresentar suas ações porque todos precisam contribuir nesse momento difícil que atravessamos”, destacou Cauê Macris.

O corte de despesas com as remunerações também atingirá os contracheques dos servidores comissionados da casa. Além de propor a redução do subsídio aos políticos, o projeto – de autoria da mesa diretora – prevê corte de 20% na remuneração dos apadrinhados. Atualmente, segundo dados do Portal da Transparência, a casa possui 2.570 comissionados, lotados tanto em gabinetes individuais dos deputados, quanto em gabinetes coletivos (lideranças partidárias) e que estão ligados aos cargos da mesa diretora.

A proposta determina ainda redução de 30% na verba de gabinete, volume de recurso que é destinado mensalmente aos parlamentares para cobrir custos extras do mandato, como hospedagens em viagens, materiais de escritório e locação de escritórios ligados aos parlamentares. Neste exercício, esse benefício equivale a R$ 34,5 mil por mês para cada um dos deputados e, com a redução, cairá para R$ 24,1 mil por mês. A Assembleia paulista também anunciou a revisão de todos os contratos da casa, citando que pode enxugá-los em até 40%. Ao todo, a Assembleia estima poupar R$ 320 milhões por mês, que serão destinados ao combate da pandemia no Estado. “A política tem que ser sempre um exemplo para a sociedade, um espelho daquilo que queremos para o próximo e agora não poderia ser diferente. O momento exige isso e a Assembleia tem um enorme compromisso com o bem-estar da população. Todas as medidas terão o meu apoio e voto favorável”, pontuou Thiago Auricchio.