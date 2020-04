FPF anula tabela do Paulistão Feminino, mas garante realização em 2020

22/04/2020 | 20:41



A Federação Paulista de Futebol (FPF) comunicou nesta quarta-feira que a tabela e o regulamento da edição de 2020 do Estadual Feminino estão cancelados. A decisão foi tomada em reunião que contou com a presença dos 16 participantes da competição, sendo aprovada de modo unânime.

O Paulistão Feminino estava previsto para começar em 12 de abril, com término em agosto, mas teve o seu início inviabilizado pela pandemia do novo coronavírus. O torneio teria turno único na fase de classificação, com 15 rodadas, seguido por mata-mata, em jogos de ida e volta, a partir das quartas de final.

"Diante da suspensão da competição antes de seu início, todas as decisões que haviam sido tomadas no Conselho Técnico, em 20 de fevereiro, o Regulamento e a tabela já divulgados estão anulados", anunciou a federação.

A FPF destacou, porém, o desejo de realizar o Paulistão Feminino em 2020. Assim, vai marcar uma nova reunião do Conselho Técnico do torneio para definir um novo formato de disputa. Não há, porém, uma data determinada para esse novo encontro.

"Em respeito aos torcedores, aos parceiros comerciais e de mídia, o Paulistão Feminino 2020 será realizado neste ano, de acordo com os prazos e protocolos preconizados pelas autoridades de saúde", afirmou a FPF.

A federação indicou a tendência de o início do Paulistão ser realizado sem a presença de público nos estádios. "Inicialmente, os jogos poderão ser realizados com portões fechados, prezando pela saúde pública e evitando qualquer risco de aglomerações, seguindo as determinações das autoridades públicas de saúde", disse.