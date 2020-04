Vacinação contra gripe ainda não está liberada para profissionais de imprensa

Aline Melo

Apesar de acordo firmado entre a Regional do Grande ABC do Sindicato dos Jornalistas e o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC de que os profissionais de imprensa seriam vacinados contra a gripe (Influenza) a partir de hoje, a imunização ainda não foi liberada para essa categoria profissional. Jornalistas que procuraram os postos de vacinação foram surpreendidos com a negativa por parte dos profissionais, que não haviam sido informados sobre a autorização.

Moradora de Santo André, a jornalista Andressa Dantas, 35 anos, foi até a Emeief Darcy Ribeiro, no Parque Oratório, na tarde de hoje. Ao se identificar para ser vacinada, foi informada de que não havia liberação para a imunização de jornalistas. “Tenho problemas respiratórios crônicos, mas não tenho o laudo, porque nunca fui atrás disso, apesar de fazer tratamento para sinusite e a mesma já ter evoluído para pneumonia mais de uma vez. Por isso os médicos sempre orientam a tomar a vacina”, relatou.

Andressa chegou a mostrar pelo celular links de matérias relatando que a vacinação havia sido liberada para profissionais da imprensa, mas não conseguiu ser atendida. “Até disseram que já que eu sou jornalista, que fizesse uma matéria”, completou.

Em nota, o Consórcio informou que enviou ofício aos secretários municipais de Saúde solicitando que seja comunicado aos responsáveis pelos locais de vacinação, para realizarem a aplicação da vacina contra a gripe em todos os profissionais de imprensa, solicitando, para tanto, um documento de identificação devida da comprovação dessa atividade profissional, conforme decisão, de forma unânime, pelos sete prefeitos durante Assembleia Geral Extraordinária do colegiado realizada na segunda-feira.

São Bernardo informou que aguarda aval do Estado para a liberação da vacinação para profissionais de imprensa e que até o momento, o município não recebeu nenhuma notificação oficial sobre o tema. São Caetano e Diadema informaram que a vacinação para profissionais da imprensa já está disponível nos postos de vacinação. Ribeirão Pires informou que solicitou à entidade regional o envio da relação de profissionais credenciados na região para realizar a imunização. As outras cidades não responderam.