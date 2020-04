Matinal, Ideal, Central

1910 – Lei municipal autoriza a construção de duas pontes no Pilar, hoje município de Mauá.

1915 – Suspenso o funcionamento, por falta de alunos, da escola masculina do bairro dos Meninos, hoje Rudge Ramos, em São Bernardo. Professor Francisco Barone transferido para a escola noturna de adultos no Ipiranguinha, distrito de Santo André.

1920 – Inaugurada dia 21 a primeira parte da nova penitenciária de São Paulo, em construção no Carandiru, obra do escritório de Ramos de Azevedo. Autoridades, convidados e detentos cantaram o Hino Nacional. Um dos detentos discursou.

Inaugurado dia 22 o novo edifício da Cúria Metropolitana, à Rua Santa Tereza, 17, Centro de São Paulo, projeto do engenheiro Adelardo Soares Caiuby.

1950 – A cantora lírica Josefina Spagnuolo, natural de São Caetano, ganha o seu primeiro Prêmio Roquete Pinto.

Antonio Carlos Alves

Eletrônica – Turma de 1984

Comecei minha trajetória em 1985 como auxiliar de laboratório no curso técnico do Colégio Magnus, em Rudge Ramos, ao lado do professor Simões, da própria ETI Lauro Gomes. Na sequência, passei a lecionar eletrônica básica no Colégio Instituto, em São Caetano, matéria na qual mostrava aos alunos da 8ª série (9º ano) um pouco sobre cursos profissionalizantes, para que eles tivessem opção de escolha em sua carreira. Em 1986, resolvi entrar na área de telecomunicações, com minha própria empresa, a Top Phone/Top Tron, onde estou até hoje.

Diário há meio século