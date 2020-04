Filha de Demi Moore e Bruce Willis explica por que o pai não está com a atual esposa durante a quarentena

22/04/2020 | 18:10



Bruce Willis e Demi Moore mostraram que a amizade continua, mesmo após o fim do casamento! O ex-casal está passando a quarentena junto com as filhas, Rumer, Tallulah e Scout Willis e tem mostrado o dia a dia divertido por meio das redes sociais.

E mesmo isolada socialmente, Scout deu uma entrevista para o podcast Dopey e contou que a atual esposa de Bruce, Emma Heming Willis, não vê problema no fato de o marido estar com a ex - e ainda explicou o motivo que levou Emma a não estar com o marido no momento:

- É apenas muito engraçado, porque para mim eles são, tipo, apenas os meus pais esquisitos para c*****o, mas para todo mundo, há este diferente nível. Minha madrasta viria para cá também com minhas irmãzinhas [Mabel Ray Willis e Evelyn Penn Willis]... mas minha irmã mais nova [Evelyn]... em um parque, nunca havia tido a conversa sobre não brincar com agulhas hipodérmicas que ela encontrou, então ela realmente tentou cutucar o sapato com a agulha e cutucou o próprio pé.

Por causa disso, Emma decidiu levar Evelyn ao médico e, por isso, decidiu ficar em Los Angeles enquanto aguardava por resultados de testes. Bruce, no caso, viajou para ficar com Demi e as filhas antes de todo esse incidente:

- Viajar ficou tão louco, então minha madrasta ficou em L.A. com minhas irmãzinhas.