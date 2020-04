Spotify lança playlists temáticas de podcasts

Da Redação, com assessoria

Para manter seus usuários ainda mais ligados em tudo o que rola na podosfera, o Spotify lançou nesta terça-feira (21) as playlists de podcasts. Assim como faz com as músicas, o serviço de streaming usa toda a experiência de seus curadores e editores de conteúdo para impulsionar a descoberta de programas.

Em um primeiro momento, o Spotify está disponibilizando as playlists de podcasts para os seis principais mercados do serviço. São eles: Alemanha, Brasil, Estados Unidos, México, Reino Unido e Suécia. E são sete listas para escutar. Conheça:

Os Melhores Podcasts da Semana: Para os amantes de podcast de todos os gêneros e que estão sempre procurando seu próximo show favorito, aqui, você encontra um resumo personalizado dos melhores episódios de programas da semana.

Crime e Suspense: Para quem ama histórias de crimes reais, mistérios e suspense. Esta playlist é atualizada duas vezes por semana com o melhor de todos os tipos de conteúdo criminal.

Aprenda Escutando: Ideal para os sedentos por informação e que desejam compartilhar os mais recentes fatos em seu próximo encontro com amigos ou na reunião com a família – mesmo que virtualmente.

Arrumando a Casa: Para você ouvir e se distrair enquanto dá aquela geral em casa seja com faxina, louça ou roupa suja.

Investindo sua Grana: Playlist para quem quer aprender a cuidar e investir seu dinheiro com quem entende tudo do assunto.

O Podcast é Delas: Com shows focados em mulheres ou produzidos e apresentados por elas.

Hora de dormir, Crianças: Uma playlist com podcasts para ajudar os pequenos a dormir.

