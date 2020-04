Ministro da Itália anuncia decisão sobre retorno do futebol nos próximos dias

22/04/2020 | 16:30



O ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, anunciou, nesta quarta-feira, que terá uma decisão para a retomada da prática dos treinamentos dos clubes de futebol nos próximos dias. O político participou de uma reunião virtual de duas horas com representantes da federação italiana, da liga da Série A e de jogadores e

das associações de árbitros.

"Escutei com muita atenção as diversas posições que emergiram e, nos próximos dias, depois de uma conversa com o Ministério da Saúde e o Comitê Técnico Científico, divulgaremos as disposições atualizadas no mérito da possibilidade e das modalidades para uma retomada dos treinamentos", informou Spadafora, em uma nota. "A reunião ajudou a aprofundar aspectos ligados à possibilidade de retomada dos treinamentos com a máxima segurança pra os atletas e treinadores das equipes esportivas."

Anteriormente, Spadafora disse ao Senado italiano que "estamos cientes de que temos que recomeçar porque o esporte é importante como ponto econômico e valor social, mas faremos isso com absoluto respeito pela saúde de todos", afirmou o ministro. "Sabemos muito bem que o futebol é valorizado como um fator econômico ativo, mas sabemos também que o esporte não é apenas futebol e que o futebol não é apenas a Série A."

A Itália tem sido um dos países mais afetados pela covid-19 e o futebol profissional está suspenso desde

9 de março. A Federação Italiana quer completar a disputa da temporada.