Policial reage a assalto de moto na Avenida dos Estados

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



22/04/2020 | 15:21



Na noite desta terça-feira (21), tentativa de assalto terminou em morte na Avenida dos Estados, altura do número 2.400, em Santo André. De acordo com depoimento registrado no boletim de ocorrência, a GCM (Guarda Cívil Municipal) foi avisada que um homem havia alvejado outro em uma moto na saída do viaduto do Sesi. Chegando ao local, guarda eparou com duas motos caídas e um indivíduo que aparentava estar morto, ao seu lado havia um revólver calibre 32.

Por perto estava um policial civil. Ele relatou que ao perceber que estava sendo seguido e seria roubado, disparou duas vezes. Uma bala atingiu assaltate que morreu no local - o que foi constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a outra um dos outros dois indivíduos, que fugiram. A arma do escrivão, um capacete e o revólver do ladrão foram apreendidos para perícia. A ocorrência foi registrada como morte decorrente de intervenção policial no 2º DP (Camilópolis)