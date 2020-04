Bob Odenkirk, de 'Better Call Saul', diz que filho contraiu coronavírus

22/04/2020 | 16:17



Bob Odenkirk, de Breaking Bad e Better Call Saul, falou, em transmissão ao vivo com o apresentador James Corden, que seu filho Nathan, de 21 anos, contraiu coronavírus. O rapaz já se curou.

Ele disse que o jovem, que é asmático, ficou num estado pior que o de gripe, sentiu muita dor de garganta e cansaço. "Ficamos ainda mais assustados pelo tempo que durou", afirmou.

Odenkirk reconheceu que sua vida confortável foi um dos facilitadores em meio ao quadro de saúde do filho e pediu que as pessoas respeitem a quarentena e, se não puder, mantenham pelo menos o distanciamento social.

"Agradeço às pessoas que estão fazendo isso e tenho muita sorte de viver numa casa boa, grande o suficiente para nós. Lembrei das casas que vivi antes da fama e em quão difícil era me abrigar em alguns apartamentos de porão onde morei. Isso por conta da necessidade de isolamento deve ser muito difícil para muitas pessoas", refletiu.

