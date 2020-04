22/04/2020 | 16:10



Carlinhos de Jesus desabafou no Instagram, nessa quarta-feira, dia 22, sobre o estado de saúde seu e de sua mulher:

Em razão da gravidade do momento, me achei na obrigação de trazer o meu relato. Eu e minha mulher contraímos Covid-19, desde o início da quarentena estamos em casa. Saímos uma vez, fomos no mercado às 6 horas da manhã, e acho que contraímos ali.

Gente, é avassalador. Um mínimo descuido, é horrível. Muita dor, febre altíssima, dificuldade de respirar, mas... seu cuidem. Fiquem em casa, isso não é uma doencinha qualquer. Se cuidem.