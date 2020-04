Carro com mais de 100 mil km rodados: saiba como manter o motor em boas condições

Da Redação

Do Garagem360



22/04/2020 | 14:19



Na hora de escolher um veículo, algumas pessoas optam em comprar modelos usados para economizar. Contudo, quando os motoristas constatam que a quilometragem ultrapassa os 100 mil km rodados a dúvida, que é pertinente, surge.

Cuidados com carro com mais de 100 mil km rodados

A boa notícia é que esse fator não deve ser considerado como fundamental para uma decisão de sim ou não, pois outros quesitos pesam muito, como o número de revisões feitas, cuidados com a parte interna e externa do veículo entre outros pontos.

Claro que, quanto mais usado, maiores são os riscos de falhas mecânicas. Por isso, é importante ressaltar que, tão importante quanto a quilometragem é saber como esse uso aconteceu: se em estrada ou enfrentando o grande congestionamento das cidades.

É muito provável que um modelo com alta quilometragem, feita em rodovias esteja em melhores condições do que um menos rodado, que circulou em grandes centros urbanos. Mas, a qualidade de um motor não depende apenas da rodagem ou idade, e sim dos cuidados anteriores.

Embora a revisão de veículos e a reparação de peças seja de extrema importância para garantir a qualidade do veículo, donos cuidadosos farão com que o carro tenha uma longa vida útil e, em alguns casos, em melhores condições comparados a outros com metade da quilometragem.

Confira as dicas do Garagem 360 e da Petroplus sobre os cuidados necessários após comprar um carro com mais de 100mil km rodados.

Radiadores

Peça ao seu mecânico de confiança ou a um especialista técnico de alguma concessionária ou centro automotivo que verifique o nível de fluído de arrefecimento no radiador.

Caso o fluido de arrefecimento esteja abaixo do nível ideal ou água tenha sido colocada no reservatório, complete-o com produto adequado ao modelo do veículo, ou substitua a água, que causa corrosão do sistema, pelo aditivo recomendado ao seu carro.

Óleo lubrificante do motor

Para a maioria dos carros, recomenda-se que a cada 10 mil quilômetros rodados os proprietários façam a troca integral do óleo do motor, porém, pode acontecer alguma eventual redução do seu nível, tornando-se necessário que se complete com o mesmo produto que está em uso.

