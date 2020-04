5 dicas para conservar a motocicleta durante a quarentena

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



22/04/2020 | 14:19



Assim como os automóveis, motocicletas que ficam paradas por muito tempo precisam de cuidados especiais. A Harley-Davidson separou cinco dicas importantes para cuidar das motos durante o período de isolamento social e garantir que elas estejam sempre prontas para voltar às ruas.

Motocicletas paradas: 5 dicas de manutenção preventiva

1. Bateria

Quando uma motocicleta fica parada por muito tempo, a bateria pode perder a carga e não ter capacidade de dar partida. O recomendado é ligar a o veículo e colocá-lo em movimento para o sistema elétrico poder realizar a recarga da bateria. Porém, essa situação só é indicada para quem reside em um condomínio fechado ou em um bairro tranquilo, ou então em garagens grandes de prédios. Lembre-se: ligar a motocicleta e não rodar não tem a mesma eficiência para recarga da bateria, além de não oferecer a refrigeração necessária para o motor. Também é recomendado desligar o polo negativo da bateria ou retirar o fusível principal da motocicleta, que pode ser a tarefa mais fácil.

2. Combustível

Nos casos em que a motocicleta fica parada por longos períodos, a recomendação é de que ela seja abastecida com gasolina premium de alta octanagem, que tem um prazo de validade maior. Isso significa que ela dura mais tempo dentro do tanque, mantendo as características essenciais. Além disso, esse tipo de gasolina tem menor teor de etanol anidro em sua composição – 25% contra 27% das comuns.

3. Óleo

A mesma precaução existe com o óleo, que também pode oxidar e ficar contaminado quando a motocicleta acaba permanecendo parada e sem atividade por muito tempo. O óleo escorre para o cárter, deixando as partes superiores do motor com uma lubrificação deficiente. Por isso, é essencial utilizar o componente recomendado pelo fabricante. No caso das motocicletas paradas, a troca do óleo deve ser realizada por intervalo de tempo e não por quilometragem rodada.

4. Pneus

É extremamente importante não deixar os pneus murchos. Lembre-se de calibrar com a pressão indicada no manual do proprietário. Caso a moto fique parada por muito tempo, é recomendada a calibragem máxima permitida no manual (como se estivesse com piloto, passageiro e carga) em PSI. Em casos extremos, que demandam muito tempo, mas podem ocorrer, os pneus em contato com o solo em uma só posição prolongada podem sofrer deformação e “achatar” levemente com perda de pressão. Quando for rodar novamente, o piloto pode sentir diferença na condução até o pneu aquecer e recobrar a circunferência padrão,

5. Proteção

É importante usar uma capa para proteger a motocicleta – principalmente se ela estiver em uma garagem que também recebe animais de estimação, que podem arranhar paralamas, carenagens, alforges, pneu, banco, e até urinar nas rodas. Antes de guardar a moto na garagem, lave-a com água e sabão neutro (evite produtos químicos). Lembre-se de realizar uma secagem na pintura, cromados e quadro. Quem reside em regiões litorâneas também pode usar antioxidantes nas partes metálicas, para reduzir problemas causados pela maresia.

