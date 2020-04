FCA doa equipamentos para hospital de campanha do Expominas

Da Redação

A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) acaba de doar 449 colchões para leitos e 762 suportes móveis para soro ao hospital de campanha no Expominas. O hospital é uma das iniciativas do Governo do Estado de Minas Gerais no enfrentamento ao coronavírus.

Equipamentos para hospital de campanha

Os materiais começaram a ser entregues na última quinta-feira – 16 de abril – ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, que, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do estado, coordena os trabalhos de implantação do hospital.

A doação faz parte de amplo conjunto de ações para apoiar as autoridades e comunidade no enfrentamento da crise provocada pela propagação do coronavírus.

Entre as ações destacam-se a participação na instalação de dois hospitais de campanha em Betim, em Minas Gerais, e Goiana, no Pernambuco, com capacidade para um total de 300 leitos. Além de reparo e suporte à produção de ventiladores pulmonares, bem como cessão de veículos e doação de diversos itens essenciais ao enfrentamento da pandemia.

Serviço

O hospital de campanha foi concebido para abrigar 768 leitos e receberá pacientes referenciados pelos hospitais públicos, integrando a rede de atendimento de casos da covid-19.

O paciente em estado grave será atendido na rede hospitalar pública e, quando estabilizar a sua situação, será transferido para o hospital de campanha, onde receberá suporte na fase intermediária da doença até sua recuperação.

