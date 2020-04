Jogo F1 2020 terá carros de Schumacher e possibilidade de montar equipe

Leo Alves

Do Garagem360



22/04/2020 | 14:19



Enquanto a categoria está impendida de correr por conta da pandemia da covid-19, ao menos no mundo virtual as provas serão realizadas. O jogo F1 2020 já está confirmado pela Codemasters, desenvolvedora do título. Ele será lançado em 10 de julho para PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

Jogo F1 2020: novos carros e circuitos

Embora não tenham disputado nenhuma prova ainda, todos os carros da temporada 2020 estarão presentes no game, assim como os 20 pilotos e as 10 equipes. Mesmo com os cancelamentos na vida real, todas as 22 pistas vão estar disponíveis no jogo, incluindo os circuitos do Vietnã e Holanda, que estreariam neste ano.

Outra mudança será no modo carreira, que será mais flexível. O jogador poderá optar entre disputar todas as 22 provas, ou escolher temporadas mais curtas, com 16 ou 10 corridas. Neste ano, além de poder criar seu próprio piloto, haverá a opção de começar uma equipe do zero. Será possível, pela primeira vez em um título de F1 da Codemasters, escolher os patrocínios, motores, nome e cores do time.

Edição Schumacher

Maior campeão da categoria, com sete títulos, Michael Schumacher será homenageado no F1 2020. Haverá uma edição de luxo com o nome do ex-piloto, que dará acesso antecipado de três dias ao game e quatro carros pilotados pelo Schummy: Jordan 191 (1991), Benetton B194 (1994), Benetton B195 (1995) e Ferrari F1-2000 (2000).