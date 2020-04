Caminhões e ônibus: Mercedes tem financiamento sem entrada e com 6 meses de carência

Da Redação

Do Garagem360



22/04/2020 | 14:19



O Banco Mercedes-Benz está oferecendo até seis meses de carência para o financiamento de toda a linha de caminhões e ônibus Mercedes-Benz 0 km. Não há necessidade de entrada para o cliente pessoa jurídica e para pessoa física, a entrada mínima é de 20%.

Planos sem entrada e com carência

A condição, válida em todo território nacional, vai até o dia 30 de abril e está disponível para as modalidades de crédito BNDES Finame TFB, CDC e CDC Decrescente, para prazos de até 60 meses, com pagamento da primeira parcela apenas sete meses após a compra do veículo.

No caso do BNDES Finame TFB, o financiamento pode ser contratado apenas por empresas que comprovem Receita Operacional Bruta de até R$ 300 milhões por ano. As condições são sujeitas à análise e aprovação de crédito pelo Banco Mercedes-Benz.

Informações sobre estas e outras condições de financiamento podem ser acessadas no site.

Carros mais vendidos na América Latina

A consultoria Focus2Move divulgou recentemente os dados de vendas de carros na América Latina. Os dados, que incluem as vendas dos meses de janeiro e fevereiro, mostram um amplo domínio do Chevrolet Onix, que vendeu praticamente o dobro do segundo colocado, o Ford Ka.