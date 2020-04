Nissan lança livro de colorir carros para download

Da Redação, com assessoria

22/04/2020



A Nissan lançou a versão digital de um livro para colorir, que pode ser acessado online e impresso em casa. O material reúne desenhos de diferentes modelos da montadora, desde conceitos até sucessos de mercado.

Os designers da Nissan de todo o mundo criaram as páginas nas últimas semanas, período em que muitas pessoas ficaram em casa por causa da pandemia global de coronavírus. “Nossa equipe está usando esse tempo para respirar, desenhar e sonhar criativamente. Sei que alguns de seus melhores trabalhos virão dos desafios que estamos enfrentando agora. Então pensamos: ‘Por que não dar todo mundo a chance de se expressar de forma criativa e compartilhá-lo?'”, diz Alfonso Albaisa, vice-presidente sênior de design global da Nissan.

Albaisa está lançando esse esforço com um vídeo de sua casa e com as contribuições de seus dois filhos, mostrando o que ele está desenhando e por quê. Os designers de sua equipe publicarão vídeos adicionais nas próximas semanas para falar sobre suas inspirações de design, o que estão desenhando, como se tornaram designers de carros e com dicas para quem quer entrar no negócio.

Na galeria, veja os modelos que estão disponíveis no livro de colorir.