Leo Alves

Do Garagem360



23/04/2020 | 16:48



O Dia da Terra foi celebrado na última quarta-feira (22). A data, criada pela ONU em 2009, tem como objetivo incentivar a preservação do meio-ambiente. Para celebrá-la, o Garagem360 preparou uma galeria especial com alguns carros elétricos que marcaram a história. Embora estejam cada vez mais populares, esse tipo de motorização surgiu nos primórdios do automóvel. Inclusive, o primeiro automóvel a atingir os 100 km/h era elétrico – e também aparece na galeria.

Dia da Terra: evolução dos carros elétricos

A seguir, confira os modelos movidos a eletricidade e como eles mudaram ao longo da história. Clique nas imagens para ampliar e ler as legendas.