Arthur Nory e mais 13 campeões pan-americanos homenageiam profissionais da saúde

22/04/2020 | 13:30



A Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA, sigla em inglês) reuniu em um vídeo 14 grandes esportistas do continente americano para homenagear os profissionais da saúde que estão arriscando suas vidas no combate à pandemia do coronavírus.

"Nos momentos mais difíceis eles estão presentes, com uma voz de incentivo e pronto para ajudar. Se existem pessoas neste mundo que reconhecem esforço, sacrifício, resiliência, trabalho em equipe e sabem progredir apesar das adversidades, estes são sempre os atletas", destacou a ODEPA, em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

Com a etiqueta #EstaMedallaEsParaTi, o vídeo de 3min30 busca conscientizar a sociedade da importância do trabalho sanitário neste momento e os atletas, de forma simbólica, concedem como prêmio suas medalhas.

O ginasta brasileiro Arthur Nory, campeão mundial e pan-americano, é um dos esportistas. Os demais são: o ginasta chileno Tomás González, a nadadora canadense Kylie Mase, a surfista peruana Piccolo Clemente, a mesa-tenista portorriquenha Adriana Díaz, a ciclista BMX colombiana Mariana Pajón, o jamaicano Anderson Peters (arremesso do dardo), o mexicano Rommel Pacheco (saltos ornamentais), a atleta de Ilhas Virgens Chantel Malone (salto em distância), o ciclista venezuelano de BMX Daniel Dhers, o nadador norte-americano Nathan Adrian, a

judoca cubana Idalys Ortiz, a ciclista norte-americana Chloé Dygert e a jogadora de hóquei argentina Agustina Albertario.

Segundo o chileno Neven Ilic, presidente da ODEPA, o vídeo foi feito em apenas dois dias. "É incrível como na hora de ajudar e de união os esportistas da América são um exemplo para o mundo. Nossos esportistas não são um exemplo apenas dentro das piscinas, quadras e campos."