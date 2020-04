Consórcio apresentará em dois dias documento com diretrizes para reabertura do comércio na região

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



22/04/2020 | 13:18



Cerca de 30 entidades, entre associações comerciais, indústrias e sindicatos de diferentes categorias, participaram nesta quarta-feira (22) de reunião com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para definir quais serão as próximas medidas econômicas adotadas durante a quarentena na região. Essas instituições cobraram a reabertura, nem que seja gradual, do comércio na região e o colegiado se comprometeu a entregar, até sexta-feira, carta junto ao governo do Estado com as reivindicações regionais.



De acordo com o secretário-executivo do Consórcio ABC, Edgard Brandão, o grupo de trabalho de desenvolvimento econômico irá compilar os pedidos acertados no encontro em documento que será elaborado e entregue em até dois dias. O documento será encaminhado ao governo do Estado para que as decisões sejam tomadas em comum acordo. “Cada prefeito tem o direito em tomar decisões assinando a responsabilidade diante da situação de cada cidade. O que o Consórcio faz é recomendar medidas e não impor.”

A Acisbec (Asociação Comercial e Industrial de São Bernardo), assim como a Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), protocolaram junto ao Consórcio campanha para reabertura gradual do comércio, com tabela inclusive que define horários e dias que cada segmento poderá abrir suas lojas.