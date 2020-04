Esposa de Joshua Jackson dá à luz primeira filha do casal

22/04/2020 | 13:10



Um novo casal acaba de se juntar ao time de papais este ano! De acordo com o Page Six, a filha de Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith já teria nascido. A informação vem de um representante dos casal:

- O casal deu boas-vindas à sua primeira filha. Mãe e bebê estão felizes e saudáveis.

Apesar de a fonte não ter revelado o sexo do bebê, um vídeo de Jodie mostrando sua barriga no último mês gerou uma especulação de que seria uma menina, já que ela usa o pronome feminino para se referir ao bebê:

- Vocês podem vê-la dançando? Toda vez que tento gravar, ela para.

Em uma entrevista ao Good Morning no dia 25 de março desse ano, Joshua admitiu que estava nervoso sobre ser pai, ainda mais em um momento tão complicado devido à pandemia do coronavírus:

- Eu nunca fui pai antes, então não tenho certeza do quanto isso é apenas ansiedade do primeiro bebê e quanto disso é ansiedade pandêmica. Obviamente, é um pouco estressante no momento e estamos apenas tentando descobrir como ser espertos ao ficar em quarentena. O sistema médico no momento é um pouco difícil, então estamos acompanhando isso no dia a dia. Mas ela está saudável e o bebê está saudável, então é isso o que importa.

O ator, conhecido por seu papel em Dawson's Creek, atualmente está trabalhando ao lado de Kerry Washington e Reese Witherspoon em Little Fires Everywhere, e disse que as duas atrizes, que são mães, deram conselhos sobre como ser um novo pai.