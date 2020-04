Meghan Markle usa colar de mil e 200 reais com pingente que traz homenagem ao filho, Archie Harrison

22/04/2020 | 13:11



Como você viu, Meghan Markle deu a sua primeira entrevista após ter deixado a realeza britânica recentemente. A Duquesa de Sussex falou sobre a oportunidade de narrar um documentário sobre elefantes para a plataforma Disney+, que ainda não tem previsão de chegada para o Brasil. E além dessa significativa aparição, um acessório usado por ela durante o bate papo chamou a atenção da imprensa internacional e também dos fãs. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, Meghan usou um colar com dois pingentes bastante especiais, fazendo homenagens ao filho, Archie Harrison, e ao marido, príncipe Harry.

O colar de Meghan tinha duas figuras: uma que representava o signo de Virgem e outra que estampava o signo de Touro. Esses dois signos são os signos solares de Harry e Archie, respectivamente. O pingente personalizado para o duque foi avaliado em 60 libras esterlinas, equivalente a 400 reais. Já o acessório correspondente ao signo do pequeno Archie custou 122 libras esterlinas, cerca de 811 reais. Com isso, temos um colar completo e todo customizado pelo preço de mil e 200 reais, aproximadamente.

Vale lembrar que o filho de Meghan Markle e príncipe Harry fará o seu primeiro aniversário no próximo dia 6 de maio. Será que os pais farão algo especial neste dia?

Uma vida tranquila

Segundo informações do site norte-americano People, Meghan e Harry estão levando uma vida mais leve em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. O casal criou uma instituição chamada Project Angel Food (algo como Projeto Anjos da Alimentação) que entrega comida às pessoas que possuem alguma doença crítica ou estão no grupo de risco do novo coronavírus, que foi classificado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. E uma fonte contou que o Duque e a Duquesa de Sussex só saem de casa para realizar esse trabalho voluntário.

- Eles passam as noites em casa como uma família. Eles não tiveram nenhuma visita, declarou o informante.

O diretor executivo dessa organização ainda falou sobre o intuito da ex-atriz em envolver o marido no projeto.

- Meghan disse que queria mostrar Los Angeles a Harry através dos olhos da filantropia. Existe obviamente muito amor e altruísmo entre eles.

Mas as polêmicas continuam...

Algumas conversas particulares entre Meghan Markle, príncipe Harry e o pai da duquesa, Thomas Markle, foram vazadas pela imprensa internacional. Sendo assim, conseguimos mais informações sobre a polêmica de quando Thomas sofreu um ataque cardíaco e não pode comparecer ao casamento da própria filha.

De acordo com o Daily Mail, Meghan e Harry perguntaram para Thomas o motivo dele não ter ido à cerimônia de casamento, mas insistiram que queriam protegê-lo depois do que aconteceu e pediram para que ele não desse entrevistas para a imprensa.

Se você ama Meg e quer fazer o que é certo, por favor, me ligue, teria dito Harry em uma das mensagens.

Estou muito preocupada com a sua saúde e segurança, teria escrito Meghan em outra conversa.

Thomas, entretanto, teria respondido com rispidez.

Me desculpe se o meu ataque cardíaco foi uma inconveniência para vocês.

O restante da interação indicaria, supostamente, que Meghan não teria acreditado no estado de saúde do pai, já que no mesmo período, a imprensa noticiou que Thomas fez um trato com os paparazzi para simular aparições e receber dinheiro. Além disso, as conversas obtidas também mostraram uma certa decepção da duquesa em relação a alguns de seus amigos, já que ela não sabia que seus entes queridos pretendiam dar entrevistas ao veículos internacionais.

Devo, não nego?

E parece que Meghan Markle e príncipe Harry ainda precisam se preocupar com uma dívida no meio de uma pandemia! Ainda de acordo com o Daily Mail, contribuintes furiosos exigiram que o casal pagasse 2,4 milhões de libras esterlinas, cerca de 15 milhões de reais, pela reforma que fizeram no chalé de Frogmore, em Windsor, na Inglaterra. Os contribuintes ainda pedem transparência em todo o processo, já que esse dinheiro deveria ter sido pago em janeiro deste ano. Entretanto, as negociações do débito foram atrapalhadas pela saída do duque e da duquesa da família real - e não se sabe como e nem quando a dívida será sanada.