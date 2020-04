Governador João Doria anuncia flexibilização da quarentena em São Paulo a partir de 11 de maio

Vanessa Soares

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta quarta-feira (22) no Palácio dos Bandeirantes, a flexibilização das regras de quarentena, em vigor desde 24 de março. Reabertura da Economia será feita a partir de 11 de maio, quando encerra período de isolamento físico no estado. De acordo com Dória, retomada será gradativa “Faremos a reabertura de forma segura”, afirmou.

Contrariando as acusações de lockdown – quando é decretado um bloqueio de emergência em todas as áreas da economia, com exceção dos serviços essenciais - Doria listou as áreas da economia que permanecem funcionando em São Paulo desde o início da quarentena. “Todos os setores que permaneceram abertos representam 74% da economia do estado”, acrescentou.

José Henrique Germann, secretário de Saúde do estado, atualizou os números da Covid-19 no estado, considerado o epicentro da Covid-19 no Brasil, que tem até o momento 15.385 casos confirmados, com 1.093 vítimas fatais. Do montante de pacientes infectados, 2.625 estão internados, sendo 1.284 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e outros 1.341 em leitos de enfermaria.



