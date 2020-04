Idosos são mais suscetíveis a cair em golpes online durante pandemia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/04/2020



Máscaras cirúrgicas, álcool gel e até benefícios anunciados pelo governo. Todos esses assuntos foram usados como iscas pelos cibercriminosos para atacar a população. De acordo com o pesquisador de segurança sênior da Kaspersky no Brasil, Fabio Assolini, a empresa identificou um crescimento da disseminação de mensagens maliciosas prometendo informações, produtos e serviços para se proteger da covid-19. E o grupo de maior risco pela contaminação do vírus, os idosos, é também o que pode estar mais exposto aos golpes virtuais.

“Os idosos são um grupo vulnerável e altamente lucrativo para os cibercriminosos. Eles se aproveitam de uma desinformação generalizada que se forma desde o início da pandemia para espalhar links e arquivos maliciosos. Com isso, tentam monetizar os dados roubados de suas vítimas”, alerta Assolini. “É importante que os usuários sejam cautelosos e procurem fontes oficiais para ter acesso a informações e pratiquem o bom senso.”

O analista destaca ainda que, em um estudo da Kaspersky y B2B International, foi identificado que 44% dos internautas questionados têm parentes idosos que já foram vítimas de ciberameaças. Os ataques mais comuns são as fraudes (15%), malware ou vírus (15%) e a instalação de programas espiões (13%). A pesquisa também mostra que apenas 32% dos entrevistados admitiram conversar regularmente com os mais velhos sobre os riscos e 34% instalaram um programa de cibersegurança nos dispositivos de seus parentes idosos.

Para evitar que eles sejam vítimas de phishing e spam, a Kaspersky recomenda orientar os idosos sobre os seguintes pontos:

– Cuidado ao acessar conteúdos que pareçam sensacionalistas ou de origem duvidosa, seja em redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas ou e-mails.

– Acesse apenas sites de fontes oficiais e confiáveis. Sempre digitar os endereços dos sites que deseja visitar diretamente na barra de pesquisa do seu navegador.

– Não baixar arquivos nem clicar em links de mensagens não solicitadas ou duvidosas. Se não tiver certeza da veracidade de qualquer comunicação recebida, verificar diretamente com a entidade, pelo site oficial ou por telefone.

– Usar soluções de segurança confiáveis, como o Kaspersky Security Cloud, que protejam contra uma série de ameaças, mesmo em seus dispositivos móveis.

– Verifique se o computador e o smartphone estão com todas as atualizações de software (navegadores, plugins, patches de segurança).

