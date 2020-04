São Caetano desiste de participar da Série D do Brasileiro

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/04/2020 | 12:09



O São Caetano enviou nesta quarta-feira, 22, uma carta à FPF (Federação Paulista de Futebol) na qual informa sua desistência do Campeonato Brasileiro da Série D, torneio que havia conquistado vaga ao ser campeão da Copa Paulista de 2019. Apesar de a competição não ter data para começar, o Azulão se antecipou e explicou que a medida visa priorizar a saúde de seus funcionários e também a financeira da agremiação, que desde o ano passado vem sofrendo com dívidas e atrasos nos pagamentos.

A competição nacional estava prevista para iniciar em 25 de maio. Porém, com a quarentena a as suspensões dos estaduais, o calendário do futebol brasileiro deverá ser reformulado. Segundo fonte do clube, o São Caetano vai disputar as três rodadas restantes a primeira fase da Série A-2 do Paulista mais o mata-mata (caso se classifique), quando o torneio regressar, e no segundo semestre participará da Copa Paulista, competição menos onerosa do que a Série D. A expectativa é a de que o investidor aproveite essas paralisações e adaptações para "colocar a casa em ordem".

"Esta foi uma medida bastante pensada e extrema, que infelizmente precisou ser tomada, em decorrência dos problemas e todas as incertezas que envolvem o futebol brasileiro e o seu calendário de competições. Queremos desta forma preservar a saúde financeira do clube em um momento de grande dificuldade para honrar compromissos já estabelecidos com jogadores, comissão técnica e todo o quadro de funcionários", publicou o São Caetano, em nota.