Fique em casa: site permite passeio virtual por Paris e suas atrações

Capital da França, Paris é uma das cidades mais procuradas por turistas de todo o mundo. O maior símbolo e cartão-postal da cidade é a Torre Eiffel, mas há diversas outras atrações no destino.

Um deles é o Museu do Louvre, que conta com um acervo repleto de grandes obras da história da humanidade, como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e as esculturas Vitória de Samotrácia e a Vênus de Milo. Há ainda outros museus incríveis por lá, como o Musee d’Orsay e o Centre Pompidou.

O Arco do Triunfo, a Champs Elysées são outros pontos famosos da cidade e que merecem a visita. O mesmo vale para o Palácio de Versalhes, nos arredores.

Passeio virtual por Paris

O melhor de tudo é que a tecnologia permite que os principais pontos de Paris sejam conhecidos sem sair de casa. O Kayak, ferramenta planejadora de viagens, preparou um conteúdo dedicado à capital francesa.

Na página, que pode ser acessada aqui, há passeios em 360º pela cidade, uma playlist com músicas pensadas para o destino, e até algumas aulas de francês.

Fotos da França

