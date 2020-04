Governador de NY diz que Estado vai dobrar meta de testes para covid-19

22/04/2020 | 07:39



O governador de Nova York, Andrew Cuomo, afirmou nesta terça-feira, 21, que teve uma reunião "muito produtiva" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Concordamos que o Estado será responsável por gerenciar os testes para covid-19 em nossos laboratórios", escreveu o governador em sua conta oficial no Twitter.

De acordo com Cuomo, o Estado agora pretende dobrar a capacidade de realização de testes para covid-19, de 20 mil para 40 mil por dia. "É uma meta ambiciosa, mas é fundamental que aceleremos os testes", declarou. O governador disse, também, que o governo federal assumirá a responsabilidade por "questões da cadeia de suprimentos", necessários para o combate ao novo coronavírus, que estão além do controle dos Estados.

Antes de apresentar o plano de reabertura da economia americana em três fases, com orientações aos Estados, Trump protagonizou um embate com alguns governadores, entre eles Cuomo, sobre quem teria autoridade para decretar o fim da quarentena, adotada para conter a disseminação do coronavírus no país.