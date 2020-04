Metallica e seu álbum para fãs no Brasil

22/04/2020 | 07:14



A banda Metallica, liderada por James Hetfield?, daria início na terça-feira, 21, à sua turnê pelo Brasil, começando por Porto Alegre. No entanto, por causa do avanço do coronavírus, o grupo precisou adiar para dezembro os shows do tour WorldWired. Para compensar essa ausência causada pela pandemia, o quarteto, que tem uma grande legião de fãs no Brasil, decidiu lançar ontem o álbum ao vivo e inédito Live In Brazil (1993-2017), reunindo áudios das performances realizadas nas diversas vezes que a banda se apresentou no País.

O disco compila 18 faixas com áudios tirados de shows do Rio, Porto Alegre e São Paulo, entre 1993 e 1999, e também outras canções remasterizadas dos anos seguintes. O repertório inclui sucessos como The Unforgiven (ao vivo em São Paulo, 1993), Nothing Else Matters (Rio de Janeiro, 2015), Enter Sandman (São Paulo, 2017), One (Rio de Janeiro, 2013), entre outros. "Nossas agendas estavam reservadas para a nossa 17.ª visita ao Brasil, desde 1989. Em vez de ficar em casa chateados por não podermos passar a noite com todos vocês, pensamos que seria divertido percorrer antigas lembranças e revisitar tudo de bom que fizemos no passado. A partir de hoje (21), um novo álbum ao vivo está disponível no seu aplicativo de música favorito", disse a banda, em um comunicado oficial.