Fora do perfil de risco, médico de São Bernardo morre aos 32 anos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



21/04/2020 | 23:55



Fora do perfil considerado de risco pelo Ministério da Saúde, o médico Frederic Jota Silva Lima, 32 anos, morreu na manhã de segunda-feira, vítima da Covid-19. Natural do Pará, o profissional atuava na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Rudge Ramos, em São Bernardo, e em outras duas unidades de saúde na Capital. Ele não apresentava nenhuma comorbidade.

Segundo a família, o médico morava em São Paulo – onde será registrada a morte – e buscou atendimento no pronto-socorro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na madrugada de segunda-feira. Frederic chegou na unidade em estado grave, com dificuldades para respirar e foi entubado.

Irmã do profissional, a tecnóloga em alimentos Eva Tolvana, 30 anos, comenta que o estado de Frederic se agravou em poucas horas. “Foi tudo muito rápido. Ao chegar na unidade ele ainda precisou do auxílio de oxigênio para respirar. E, em menos de 24 horas, soubemos do falecimento”, lamenta. Eva reforça o comprometimento do irmão com a saúde. “Sempre foi muito ativo, principalmente por saber da importância de praticar esportes e se alimentar bem”, conta.

A informação sobre seu falecimento foi confirmada pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em publicação nas redes sociais. “À família e aos amigos, meus sinceros sentimentos e pêsames. Seguiremos na luta incansável. É primordial que todos façam a sua parte e fiquem em suas casas. Vamos nos proteger e cuidar dos nossos entes queridos. Fiquem em casa. Nada é mais importante do que a nossa vida”, escreveu o prefeito, que também foi contaminado pelo vírus e está curado.

Segundo a Prefeitura de São Bernardo, o médico foi contratado pela rede municipal em 21 de fevereiro de 2017 e cumpria plantões uma vez por semana na UPA da cidade. Seu último plantão foi no dia 14 de abril e foi executado normalmente. A administração reforça que o profissional não tinha problemas de saúde.

O amigo de Frederic e gerente de varejo Izaque Queiróz, 23 anos, destaca que o profissional estava atuando na linha de frente da Covid-19, em contato direto com os pacientes. A última conversa de Izaque com o amigo foi há uma semana. “Ele era muito saudável. Quando nos falamos, ele não comentou se já estava com os sintomas, apenas que continuava trabalhando. Foi muito rápido”, avalia Izaque.

Agora, Eva, que reside na Ilha de Marajó, no Pará, programa vir a São Paulo para o enterro do irmão. “Toda família busca colocar a cabeça no lugar antes de irmos a São Paulo. Estamos planejando chegar na Capital na semana que vem para o velório”, explica.