Oposição pede volta dos trabalhos em Ribeirão

Daniel Tossato



22/04/2020 | 00:05



Vereador da ala oposicionista na Câmara de Ribeirão Pires, Humberto D’Orto Neto, o Amigão (PSB), protocolou ofício junto à secretaria geral da Casa pedindo o retorno da atividade legislativa na cidade.

Na visão do socialista, a Câmara não deveria ficar fechada durante a pandemia do novo coronavírus, já que a população necessita de todo tipo de apoio, inclusive dos vereadores. Além disso, o parlamentar afirmou que há matérias que estão paradas na casa e que poderiam ser apreciadas pelos vereadores.

“Indico que retornem as sessões ordinárias para que possamos enviar tais documentos ao Poder Executivo e que possamos dar continuidade ao andamento do trabalho e projetos de lei do Legislativo. Indico ainda que, mantendo as recomendações do Ministério da Saúde, a secretaria geral da Câmara, junto à presidência e se assim for, convoque os vereadores para juntos decidirem uma melhor forma de realização das sessões on-line”, diz o ofício.

Na cidade, as atividades legislativas foram suspensas no dia 23 de março pelo presidente da Câmara, Rato Teixeira (PTB), e não têm data para o retorno. As sessões podem regressar a qualquer momento caso haja projetos relacionados à saúde e à segurança para serem apreciados.

Hoje, em Santo André, o presidente do Legislativo, Pedrinho Botaro (PSDB), convocou os vereadores para que seja votado projeto que modifica dispositivo interno da casa e que dá possibilidade para os parlamentares apreciarem matérias através de videoconferência em regime de home office. Norma interna impede que os parlamentares da cidade analisem proposituras fora do prédio da Câmara.