Tentativa de roubo a mercado em Santo André acaba com morte de assaltante

Do Diário do Grande ABC



21/04/2020 | 21:58



A Polícia Militar de Santo André foi acionada nesta terça-feira (21) por colega de profissão que conteve assaltante após tentativa de roubo a minimercado no Jardim Bom Pastor. De acordo com o policial e testemunha, em depoimentos registrados em boletim de ocorrência, três homens invadiram o estabelecimento, roubaram um celular e R$ 200.

Ao tentar revistar o policial, eles entraram em luta corporal. Testemunha interviu e ajudou o oficial, que conseguiu alvejar o indivíduo. Ele morreu no local. O depoente chamou 190 e aguardou a chegada da autoridade policial e da perícia no local. Foi apreendida faca utilizada pelo autor dos fatos. Os outros dois assaltantes fugiram do local.