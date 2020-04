Plataforma realiza doação de livros para todo Brasil

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



21/04/2020 | 23:55



Com a chegada da pandemia da Covid-19, os eventos culturais foram pausados e os espaços dedicados à arte, fechados por tempo indeterminado, como maneira de frear o avanço da doença no Brasil. Mas a procura pelos conteúdos não cessou. Tanto que a plataforma digital Eu Faço Cultura está com projeto para distribuir mais de 3.000 livros pelo País. São 33 títulos que podem ser recebidos em casa, com entrega gratuita. Há títulos infantis, romances, prosa e poesia, por exemplo.

Para divertir a criançada, uma das opções é Os Tomattos, que conta a história do menino Tom. A obra fala, de maneira divertida e com páginas para colorir, sobre alimentação saudável e sustentabilidade. Bicho Solto no Mundo, ilustrado por poemas de Araceli Sobreira, é outra sugestão.

Como abril é o mês de conscientização do autismo, um dos destaques é Humor Azul – O Lado Engraçado do Autismo, de Rodrigo Tratamonte, cartunista e caricaturista, portador da síndrome de Asperger (autismo de grau leve).

Para quem prefere romance, uma opção é Maria Altamira, assinado por Maria José Silveira. O livro conta emocionante trajetória de mãe e filha em caminhos diferentes, mas vivenciando miséria, injustiças e devastação ambiental.

Chama e Cinzas, de Carolina Nabuco, também está na lista. A autora faz um retrato da posição da mulher burguesa no fim da primeira metade do século XX, apresentando os valores e os tabus que orientavam o lugar social das mulheres.

Eu Faço Cultura é uma iniciativa da Fenae (Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal). O programa conta com a participação de milhares de empregados e aposentados da Caixa, que fazem a destinação do Imposto de Renda, além de patrocínios.

Os pedidos dos livros devem ser realizados pelo site www.eufacocultura.com.br (é necessário realizar cadastro). Além de idosos e pessoas com deficiência, também podem pedir o material beneficiários do Bolsa Família e de todos os programas sociais do governo, estudantes e diretores de escolas públicas, microempreendedores individuais, ONGs (Organizações Não Governamentais) e instituições beneficentes.