Alex propõe redução salarial de políticos para conter pandemia

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



22/04/2020 | 00:03



Deputado federal com domicílio eleitoral em São Bernardo, Alex Manente (Cidadania) elaborou projeto de lei que propõe a redução de 30% no salário de toda a classe política durante o período de pandemia do novo coronavírus. Com o dinheiro economizado, a intenção do parlamentar federal é criar uma espécie de fundo emergencial para o financiamento de diversas ações que estão sendo realizadas pelas gestões estaduais e municipais para o enfrentamento da crise causada pela Covid-19.

“Constituirão recursos do fundo nacional emergencial de política social os recursos da redução em 30% das remunerações de ocupantes de cargos, funções em empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos integrantes de qualquer dos poderes da União, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos no âmbito federal, todos eles em serviço público ativo”, argumenta o deputado federal no escopo do projeto protocolado na Câmara.

A redução salarial, ainda conforme o projeto de lei do parlamentar federal, atingiria somente servidores públicos e agentes políticos que recebam, mensalmente, salários acima dos R$ 10 mil. Funcionários da segurança pública e da saúde não teriam os contracheques reduzidos.

Para o deputado, a medida é solidária, já que os servidores públicos, mesmo no período de crise, estão recebendo seus salários integralmente, diferentemente do que ocorre com os trabalhadores que estão contratados em empresas particulares, operando em regime de home office e recebendo os vencimentos com descontos.

“É uma medida solidária, na qual aqueles que ganham mais possam colaborar neste momento de crise, que não foi provocada por ninguém, e ajudar, compartilhando parte de seus rendimentos. Uma das preocupações, no entanto, é a de ajudar pessoas que fiquem sem acesso à renda devido ao fechamento de atividades consideradas não essenciais. Tudo dependerá, na minha opinião, obviamente, se a pandemia durar mais do que o esperado”, declarou Alex Manente, que citou haver diversos outros projetos nesse sentido na Câmara Federal.

No Grande ABC, a maioria dos Legislativos adotou algum tipo de doação salarial para ajudar no enfrentamento do novo coronavírus. Os vereadores, porém, decidiram por realizar doações de cunho particular, sem que fossem apreciados projetos que determinavam redução dos vencimentos.