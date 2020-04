Aplicativo leva consultas gratuitas à população

Aline Melo

Do Diário do Grande



21/04/2020 | 23:55



Moradores de todo o Brasil podem ter acesso a consulta médica, apoio psicológico e orientação jurídica de maneira gratuita e sem sair de casa. Desde o dia 30 está disponível para download nas lojas de aplicativos a plataforma Macro Solidária. Os atendimentos vão acontecer pelo menos até o fim de junho. O projeto, de cunho social, é da startup Macro Plataforma (www.macroplataforma.com.br). No site é possível obter informações sobre como ser parceiro da iniciativa.

A empresa atua na intermediação de benefícios para área de recursos humanos de outras companhias, personalizando o atendimento desde o aplicativo até a identificação de estabelecimentos geograficamente próximos aos beneficiários.

A presidente da Macro Plataforma, Marta Reis, explicou que a Macro Solidária surgiu da vontade de auxiliar a população a evitar deslocamentos desnecessários neste período de quarentena. “Já tínhamos a estrutura para nossos clientes e parceiros e criamos estes três novos pilares para atender ao público em geral”, pontuou.

Não há nenhum tipo de lucro para a plataforma e todos os atendimentos que estão sendo prestados são voluntários. “A gente entende que muitas questões de saúde podem ser resolvidas à distância, evitando que as pessoas se contaminem em prontos-socorros e sobrecarreguem os sistemas de saúde. A orientação psicológica é um apoio para este período de confinamento e as dúvidas jurídicas contemplam as mudanças estabelecida por causa do decreto de quarentena, como redução nas horas de trabalho e salários, por exemplo”, citou Marta.

A gerente de projetos Vivian Aparecida de Melo, 38 anos, mora em São Caetano e já utilizou a plataforma. Com dor na garganta, temeu estar contaminada, mas solicitou atendimento de telemedicina antes de se dirigir a um pronto-socorro. “Foi ótimo. Muito rápido, conversamos e entendi que não havia necessidade de me deslocar até o hospital”, afirmou. Vivian também tirou uma dúvida jurídica. Ficou tão satisfeita com o serviço que recomendou para uma amiga. “A gente ouve falar que estes serviços existem, mas é difícil ver alguém que realmente utilizou. Divulguei em todos os grupos em que participo”, completou.

A cabeleireira Maria Claudia Pavin, 38, estava com dúvidas com relação ao aluguel do imóvel no qual mantém o seu salão. Através da plataforma, obteve assessoria jurídica e entendeu quais eram seus direitos e deveres neste momento de pandemia. “Fui prontamente atendida, (o profissional) me explicou de uma maneira fácil de entender o que a lei prevê nesse caso. Fiquei realmente muito impressionada com a paciência e a prontidão nas orientações”, relatou. Maria Claudia também usou o serviço de telemedicina. “Nem era nada relacionado à Covid-19 e fui atendida com extremo cuidado. A médica me fez diversas perguntas sobre meu histórico de saúde e nunca um profissional da medicina teve tanta atenção comigo”, elogiou.