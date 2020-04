Das sessões legislativas

Do Diário do Grande ABC



21/04/2020 | 23:59



Compreende-se, e endossa-se, o movimento dos vereadores de Ribeirão Pires pela retomada das sessões da Câmara, suspensas como medida de prevenção à disseminação do novo coronavírus. Não é salutar para a democracia que atividades legislativas deixem de funcionar plenamente, sob qualquer justificativa ou pretexto. Que se adotem as cautelas necessárias para assegurar a saúde dos representantes da população, e de seus funcionários, e reiniciem-se imediatamente os trabalhos – assim como certamente deve fazer hoje os edis andreenses, convocados para alterarem o regimento interno de modo a permitir encontros virtuais, como já fazem inúmeros parlamentos País afora.

Com todos os municípios da região em estado de calamidade pública, fruto dos impactos provocados pela multiplicação de pacientes diagnosticados com a Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, o valor do trabalho legislativo ganha ainda mais relevância. Afinal, dadas as imposições da pandemia, prefeitos adquiriram maior liberdade para manejar recursos públicos, o que requer ainda mais rigor na fiscalização dos gastos, atribuição constitucionalmente conferida aos vereadores. Sem sessões na Câmara, os legisladores ficam de mãos atadas para exercer a tarefa para a qual foram eleitos, já que não podem realizar indicações ou requerimentos ao Executivo. A transparência fica comprometida.

Em tempos de intensa radicalização das opiniões, em que o passado de ditadura nefasta é invocado como solução aos problemas atuais por razoável número de pessoas, manter fechadas as portas dos Legislativos não é um bom sinal, ainda que se entenda a preocupação de seus dirigentes com a saúde pública. É verdade que, neste momento, o inimigo comum a ser combatido é o micro-organismo causador da Covid-19, doença que já deixou milhares de mortes mundo afora. Mas o Brasil e o Grande ABC não podem se descuidar. Afinal, o vírus do totalitarismo também procura as mínimas brechas para se instalar e, então, sufocar o hospedeiro. É preciso, senhores vereadores, estar sempre atento.