Avenida Goiás tem ‘novos moradores’ na quarentena

21/04/2020 | 23:55



Não é de hoje que a Avenida Goiás, em São Caetano, é cartão-postal da cidade. Porém, atualmente, com comércios e serviços paralisados durante a quarentena causada pelo novo coronavírus, a via tem atraído pessoas em situação de rua em diversos pontos há pelo menos uma semana.

O ex-cozinheiro Cid Renato da Rocha, 49 anos, é um destes casos. Desde que a mulher faleceu por causa de um câncer de mama, há um ano e meio, ele vive pelas ruas em busca de trabalho e doações. Em tempos de Covid-19, ainda mais. O morador comenta que sempre ficou pelas ruas de São Caetano e, hoje, “reside” próximo ao número 831 da via, sentido São Paulo.

“Antes da pandemia eu vinha para cá apenas para dormir. Hoje já consigo ficar durante o dia. Aqui, moradores e pessoas que passam já me conhecem e me ajudam com água, comida e produtos de higiene. Minha quarentena é aqui”, observa.

Cid conta que a GCM (Guarda Civil Municipal) e assistentes sociais já informaram que ele precisa procurar por abrigos. “Se pudesse sairia, mas tenho meu carro que guardo minhas coisas, não consigo levá-lo. Com ele, ganho meus R$ 40 por dia”, lamenta. “Minha vida permanece aqui”, conta.

Já sentido Santo André, próximo ao Corpo de Bombeiros da avenida, em uma praça, Arlindo Ferreira, 42, também detalha sua história. “Eu sei que meu lugar é em abrigos, mas a doença (Covid-19) está lá. O jeito é contar com ajuda das pessoas e migrar de pontos em pontos da cidade, região e até Estado”, finaliza.