Funcionários da Volkswagen e Mercedes aprovam redução de jornada

21/04/2020 | 21:17



Funcionários da Volkswagen e da Mercedes-Benz, ambas com sede em São Bernardo, aprovaram acordo de flexibilização da jornada de trabalho em razão da pandemia do novo coronavírus.

No caso da Volks, que tem planta na Via Anchieta, os cerca de 9.000 colaboradores terão jornada reduzida em 30% sem impacto no valor líquido dos salários. Ficou acertada também a transferência para dezembro do pagamento de 20% da primeira parcela da PLR (Participação nos Lucros e Resultados). O acordo vale para os próximos 90 dias.

“Os efeitos provocados pela pandemia do novo coronavírus levaram a Volkswagen a aplicar novas medidas de flexibilidade previstas em acordo coletivo de trabalho, negociadas em parceria com os sindicatos de todas as nossas operações no País. Temos o compromisso de proteger o emprego e evitar demissões, além de garantir a sustentabilidade do nosso negócio”, disse Pablo Di Si, presidente da Volkswagen para a América Latina. O acordo envolve ainda as plantas de Taubaté, São Carlos, em São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná – no total são 18 mil funcionários na montadora.

No caso da Mercedes, haverá redução da jornada de trabalho, suspensão de contratos de alguns setores e retomada da produção a partir de maio. A empresa diz que vai preservar entre 80% e 100% dos salários líquidos, índice que será calculado com base no valor do rendimento mensal.

Os dois acordos seguiram a MP (Medida Provisória) 936, editada pelo governo federal com objetivo de manter os empregos no País durante a pandemia.