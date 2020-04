Do Diário do Grande ABC



21/04/2020 | 23:59



Em meio à pandemia do novo coronavírus, outras ações voltadas à conscientização e à prevenção de doenças continuam sendo realizadas, afinal, a atenção com a saúde deve ser de forma geral, cuidando de todo o corpo.

Nesse contexto, a ABORL-CCF (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial) promove, hoje, o Dia da Tontura, que neste ano tem como tema Conheça os Cristais do Seu Labirinto e aborda a VPPB (Vertigem Posicional Paroxística Venigna), uma das alterações mais comuns da função do labirinto e que é responsável pela doença labiríntica mais frequente na população em geral. A campanha está na terceira edição e visa difundir informações a respeito dos riscos que a tontura acarreta, as diversas limitações que ela pode impor e a importância de se procurar por ajuda especializada para que os sintomas sejam corretamente investigados.

Neste momento, o combate à Covid-19 e o controle sobre a disseminação da doença são o foco principal, mas ainda assim não se pode esquecer de outros problemas de saúde que seguem acometendo milhares de pessoas diariamente. É o caso da tontura, segunda queixa mais frequente do ser humano, ficando atrás apenas da cefaleia entre aquelas que são apontadas pelos pacientes.

Tontura não é doença e sim sintoma que pode ser atrelado a diversos diagnósticos. As pessoas que sofrem desse incômodo podem estar com várias limitações das atividades diárias, faltas ao trabalho, quedas e até mesmo, em alguns casos, possuírem doenças graves. Toda tontura deve ser investigada, ela pode afetar muito a qualidade de vida da pessoa, bem como pode ser o sinal de doenças cardiovasculares, neurológicas, nutricionais, metabólicas tumorais e até de acidente vascular cerebral.

Com a atenção de toda a classe médica voltada ao combate da Covid-19, a campanha deste ano foca na importância da conscientização para a população em geral e na promoção de cursos e aulas sobre o tema para médicos otorrinolaringologistas e de outras especialidades, que serão disponibilizados no site da ABORL-CCF e poderão ser acompanhados a distância.

Essa é forma segura e eficiente de difundir o maior número possível de informações a respeito do problema. O médico referência da tontura é o otorrinolaringologista, sendo assim é imprescindível que os profissionais dessa especialidade conheçam profundamente os assuntos relacionados à otoneurologia, estando a par das mais recentes abordagens sobre o tema e indicando a seus pacientes o tratamento mais adequado, caso a caso.

Marcio Salmito é coordenador do departamento de otoneurologia da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial.

PALAVRA DO LEITOR

Amigo Paulinho!

Nestes tempos de prisão domiciliar coletiva e mundial, de reflexão individual, solicito gentilmente a este Diário homenagem póstuma a um amigo, leitor assíduo deste jornal: Paulinho, você se foi tão cedo. Partiu de mansinho, deixando o mundo mais triste, vazio e cinzento. Você, tão leal, sincero demais, criança sempre. Amigo eterno. Aceitou de bom grado tudo o que a vida lhe ofereceu, de bom e de amargo também. Foi feliz e nos fez felizes. Paulinho, você não existe. Não! Você existiu. Não. Você existe! Para sempre, meu querido amigo Paulo Sergio Arellaro! Seus amigos da Sub do Rudge.

Eurica Sisman

São Bernardo

Eleição em 2022

Após batermos o recorde mundial em corrupção, a Covid-19 ceifando vidas, causando desempregos e desestruturando as finanças, é necessário reduzir gastos. A começar unificando o pleito de todos os cargos eletivos para 2022. É simples. Basta prorrogar por dois anos os atuais cargos de prefeitos e vereadores e doravante eleições só de quatro em quatro anos. Será enorme economia agora e para sempre.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Sombrios

A priorização da salvação dos jovens em detrimento dos idosos já está definida por declarações do atual ministro da Saúde e por seu chefe, figura sombria, minúscula e genocida na política de combate à Covid-19. O Grande ABC e o Brasil têm ainda a chance de apreender com dezenas de experiências aqui e no mundo e diminuir os índices de mortalidade. Exemplo é a prefeitura de Santos, onde Fábio Ferraz, secretário de Saúde do município, criou o que chama de ‘botão help’, ou seja, pulseira de emergência que quando acionada o idoso recebe atendimento clínico médico. Por que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC não copia essa boa experiência? Fica a sugestão a Gabriel Maranhão, presidente do Consórcio e prefeito de Rio Grande da Serra.

Cido Faria

Santo André

Fake news

Confesso que não vejo nada de grave na reportagem neste Diário dando conta de que a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) identifica bolsonaristas em rede de ataques virtuais a políticos (Política, dia 19). Acredito que se os envolvidos nessas quebras de sigilos fossem oposicionistas ao governo Bolsonaro o assunto não teria ganho tamanha importância pela mídia. É preciso deixar claro que se os políticos eleitos tivessem conduta ímpar, em total respeito aos votos recebidos, com certeza não seriam alvo de ataques virtuais. Creio que as redes sociais existem para que os brasileiros possam desabafar o que sentem pelo comportamento de determinados políticos, já que não têm espaço na chamada grande mídia. Ao invés de se perder tempo criando essa CPI das Fake News, deputados e senadores deveriam se preocupar em legislar, deixando que cada político que se sentir ofendido tome as devidas providências legais.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Isolamento

Lamentável a situação com o isolamento físico em Santo André! Está tudo normal, com praças cheias de pessoas e trânsito. Sei que depende das pessoas, mas e as autoridades? Outro ponto importante: os mercados estão com preços absurdos. Ninguém fiscaliza? Aguardo posição dos órgãos responsáveis.

Reginaldo Amaral

Santo André

Especialistas

Hoje, muitos experts – alguns que adoram aparecer na TV, parecendo artistas, mas, claro, é só o maldito ego – dizem que a hidroxicloroquina é perigosa e pode deixar sequelas terríveis. Só que esses mesmos experts, em geral ligados a algum partido político, se esqueceram de que antes da pandemia da Covid-19 o medicamento era vendido sem controle algum, ou seja, quem quisesse, comprava e usava. É muito especialista brotando no Brasil.

Manoel Simplicio da Silva

Capital

Coveiro do Brasil

O presidente Jair Bolsonaro, o mesmo que diz que o coronavírus é ‘gripezinha’ e ‘histeria’ da imprensa – e que prega o fim do isolamento físico –, questionado por um jornalista sobre os mais de 2.500 mortos em razão desta grave pandemia no País, fugindo, como o diabo foge da cruz, respondeu: ‘Não sou coveiro, tá!’ Mas, certamente, Bolsonaro, ao convencer milhares de brasileiros para que não fiquem em casa, irresponsável, está ajudando, também, que a cada dia muito mais covas sejam abertas nos cemitérios para enterrar os mortos pelo novo coronavírus. O Brasil não merece essa desfeita!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Homens

Você vai ver o povinho que vou colocar aí. Sim, Campanella, permita-me chamá-lo assim. Não só estou de acordo, como parabenizo-o por sua magnífica carta nesta Palavra do Leitor (Conjuscs, dia 18). Houve tempo em que educação tinha que ser conquistada, não digo que era o correto, mas era de fato o que ocorria. Criavam-se homens de valor e de honra. Se o Estado não tinha condições de atender às necessidades, estes homens criavam condições para supri-las e alavancar nosso desenvolvimento. País gigantesco, clima excepcional, tudo que se planta, floresce e dá. Não se tem terremotos, furacões, não há neve, enfim, País maravilhoso. Porém, é ultrajante os mandatários que aqui estão, buscando somente seus próprios interesses, acompanhados pela inércia de todos nós, daí o prólogo: espera para ver o povo que vai ser colocado aí!

Carlos Mateus Vido

Santo André