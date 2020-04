Paulo Serra cria comitê para flexibilização gradual da quarentena

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



21/04/2020 | 18:38



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), montou comissão especial que visa discutir no município a flexibilização gradual da quarentena, estabelecida pelo governo do Estado até 10 de maio devido ao avanço do novo coronavírus. Com a formação do grupo, instituído por agentes do poder público e entidades da sociedade civil, o tucano tem tratado da retomada parcial da atividade econômica na cidade, o que inclui, inicialmente, a reabertura do comércio – fechado desde o fim de março – que não gera aglomeração de pessoas, por exemplo, e exigências de medidas restritivas e índice mínimo de isolamento físico.



“Criamos comitê para diálogo sobre a situação, envolvendo os atores, desde Acisa, Sebrae, Sincomércio a OAB, associação dos construtores e de shoppings. São 30 entidades, no total. Com muita responsabilidade, e não será da noite para o dia, (debatemos) realizar o começo da flexibilização, uma volta parcial e planejada, ainda sem data preestipulada, porque vai depender de análise jurídica, que irá avaliar a questão legal, pois existe decreto estadual (vigente). O Consórcio (Intermunicipal do Grande ABC) vai entrar nesta discussão, e desenvolver um plano. A ideia é darmos perspectiva de retomada dentro da lei”, alegou Paulo Serra, ao acrescentar que pretende elaborar documento formal até sexta-feira e integrar o Ministério Público no caso para eventual validação.



O documento a ser apresentado deve conter calendário de atividades, levando em consideração a continuidade de isolamento. Segundo o tucano, para andamento da proposta no decorrer dos dias, percentual de distanciamento social necessita ficar entre 60% e 40%. O sistema de monitoramento do governo de São Paulo apontou que na segunda-feira o índice de Santo André foi de 52% – idela é 70%. “Não podemos reduzir a margem de 40%. Caso contrário, o decreto será revogado. Por isso, estamos fazendo grande construção e, desta forma, haja meio termo, com bastante sensatez, equilíbrio, com vistas a pouco a pouco voltar à normalidade”, disse o chefe do Executivo. “Se mantivermos entre 60% e 40%, com os procedimentos adotados até agora pela Prefeitura, 400 novos leitos (provisórios), conseguiremos atravessar o pico com capacidade de atendimento. Cidade está bem equipada.”



O tucano pontuou que é possível arquitetar essa considerada terceira fase a “várias mãos” depois de “cumprir duas etapas essenciais”. “Como passo inicial, montamos o comitê de contingência do coronavírus, defendendo a importância de ''''ficar em casa'''' e assim frear o contágio, diminuir a velocidade da doença e achatar a curva (de proliferação de casos e mortes)”, citou Paulo Serra – na cidade, conforme os dados mais recentes, são 263 casos confirmados, entre eles 16 mortes. “Paralelamente a isso, começamos o segundo eixo, de amparo social, com distribuição de cestas de alimentos, Educação em Casa, e ampliação da estrutura da rede de saúde. Serão três hospitais de campanha. Temos 120 (leitos) no ginásio (Pedro) Dell''''Antonia, 180 no (Estádio) Bruno Daniel, que será entregue na sexta-feira, e em maio mais 100 na UFABC (Universidade Federal do ABC). Esse cálculo foi baseado na progressão em todo o ápice da Covid-19. Santo André se antecipou para dar suporte. Não íamos arriscar diante de momento delicado.”



Depois de ter estendido o período de quarentena, o governador João Doria (PSDB) já deu sinais que irá formular plano de saída gradual da restrição- tende a ser divulgado hoje. Esse programa de afrouxamento das regras deverá valer no âmbito estadual, a princípio, a partir do dia 11 de maio, cenário que manteria o prazo do último decreto, em discordância com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Na região, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), adiantou que baixará decreto amanhã para flexibilizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais que não provocam aglomeração, a exemplo de escritórios de contabilidade, advocacias, salão de cabeleireiro, clínicas de estética e lava-rápido.