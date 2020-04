Ministério da Saúde confirma mais 166 mortes por Covid-19, totalizando 2.741 óbitos

21/04/2020 | 18:15



O Ministério da Saúde confirmou mais 166 mortes ocasionadas pelo novo coronavírus, totalizando 2.741 óbitos. O total de casos soma 43.079. Segundo a pasta, os números são atualizados até às 14h desta terça-feira (21). A taxa de letalidade pela covid-19 se mantém em 6,4%.

O Estado com maior número de casos é São Paulo, com 15.385 registros de pessoas infectadas e 1.093 mortes. Em seguida, o Rio de Janeiro possui 5.306 casos e 461 óbitos. O Ceará vem em terceiro lugar, com 3.716 casos confirmados de covid-19 e 215 mortes. Em quarto, Pernambuco tem 2.908 casos e 260 óbitos.