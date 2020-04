Ansel Elgort posa sem roupa para aumentar a conscientização sobre o coronavírus

21/04/2020 | 18:10



Ansel Elgort, se a internet quebrar hoje a culpa é sua, não das estrelas!

O ator pegou a todos de surpresa ao postar nesta terça-feira, dia 21, em seu Instagram, uma foto em que aparece completamente nu e molhado embaixo de um chuveiro. Suas partes íntimas, porém, não ficaram visíveis porque sua mão está tapando.

Ainda assim, seus seguidores ficaram em polvorosa. Até Maisa Silva chegou a comentar, em inglês:

Não, você não fez isso haha.

Na legenda do clique, o protagonista de A Culpa é das Estrelas disse:

Apenas fãs. Acesse o link na bio.

Em inglês, a frase tem duplo sentido, já que OnlyFans [Apenas fãs] é o nome de um site em que influenciadores vendem seus nudes. No entanto, a página divulgada pelo artista se trata, na verdade, de uma arrecadação de fundos para ajudar os pequenos negócios e profissionais da saúde do bairro do Brooklyn, em Nova York, onde ele mora, e que está sofrendo com o coronavírus.

Até o momento, a instituição acumula 203 mil dólares, cerca de um milhão de reais, mas pretende chegar em um milhão de dólares, ou seja, cinco milhões de reais.

A ação de Ansel parece estar dando resultado porque alguns comentários da tal vaquinha levam o nome do rapaz.

Para o Ansel, meu rei, escreveu uma internauta que deixou sua doação.