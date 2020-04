Após separação, Nego do Borel e Duda Reis são vistos juntos

21/04/2020 | 17:10



Pode ser muito amor, pode ser a saudade... mas no mundo dos famosos existem muitos casais ioiô, ou seja, que estão constantemente se separando e voltando a namorar. Nego do Borel e Duda Reis, por exemplo, se encaixam nessa situação! Isso porque, os dois haviam terminado o namoro em dezembro de 2019, mas reatou em março de 2020.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Duda tem sido vista com uma certa frequência no condomínio onde o cantor mora, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A assessoria do carioca não quis comentar a situação.

Anteriormente, o casal chegou a se relacionar por cerca de um ano. O romance veio à público no final de 2018.

Em outro momento, Nego do Borel se envolveu com Julia Schiavi, amiga, ou ex-amiga, de Duda, no mesmo estilo termina e volta.