Uma herança da Velha República

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/04/2020 | 23:55



Memória inicia a II Semana Santo André 2020 – a I Semana teve 11 edições. Conosco, o memorialista e advogado Gerson Gomes da Silva, que de cabeça relacionou tudo o que se lembrou da sua adolescência e juventude.



A I Semana teve uma repercussão muito grande. Novos endereços de estabelecimentos andreenses do passado chegaram à Memória. Dúvidas e acréscimos também. As mensagens foram encaminhadas ao Dr. Gerson. E um grande inventário coletivo da memória de Santo André está nascendo.



Seguimos com a listagem do Dr. Gerson – e na sequência com as novas colaborações. Uma novidade: temos em mãos as listas telefônicas da CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo), 1957 em diante, um documento a complementar a memória oral.



Por hoje, os seis pontos lembrados por Gerson Gomes da Silva referentes à Rua Campos Sales:

1 – Escola Senai, que ficava na esquina com a Rua Bernardino de Campos.

2 – Escola de Datilografia Campos Sales.

3 – Colégio Duque de Caxias.

4 – Sears – o grande magazine norte-americano que deixou o Brasil e permanece em seu país.

5 – Catedral Nossa Senhora do Carmo.

6 – Mesbla – outro grande magazine que ocupou parte do espaço do próprio Colégio Duque de Caxias

Diário há meio século

Terça-feira, 21 de abril de 1970; ano 12; edição 1215

Educação – Na Câmara Municipal de Santo André, uma boa proposta: o vereador Affonso Maria Zanei recordava a Lei 2.199, de 3 de abril de 1964, que criou o Prêmio Biblioteca Professor José Augusto Leite Franco.

O prêmio seria conferido aos alunos de melhor média de aprovação.

Pedia, Zanei, que fosse aprovada sua propositura para consignação de recursos no orçamento de 1971 e que, de fato, a lei saísse do papel.

Nota – José Augusto Leite Franco fez história no ensino andreense, como o primeiro diretor do Grupo Escolar de Santo André.

Uma Dica – Senhores vereadores deste ano da graça de 2020, recuperem o teor da lei 2.199 e façam que ela se torne realidade. Seria uma homenagem à memória do professor José Franco, ao vereador Zanei e um grande estímulo aos nossos estudantes.

Taça João Ramalho – São Caetano (quase campeão) 2, Santo André 1; Mauá 3, São Bernardo 1.

Em 22 de abril de...

1745 – Criado o Bispado de São Paulo.

1920 – Greve na Tecelagem de Seda Ítalo-Brasileira. O jornal Fanfulla informa que os operários não retornaram ao trabalho; a diretoria da fábrica desmente a publicação.

1925 – Roubadas 16 sacas de café de um vagão estacionado na Estação de São Caetano. A mercadoria foi recuperada e os três assaltantes, presos.

1930 – Orquestra do Automóvel Clube de São Paulo abrilhanta baile no Clube de Xadrez de Santo André, ao lado da igreja do Carmo.

1960 – Willys Overland do Brasil, com fábrica em São Bernardo, inaugurava linhas de montagem do seu jipe no pavilhão da indústria automobilística nacional, em Brasília.

Hoje

- Dia do Descobrimento (oficial) do Brasil: ano 520.

- Dia Internacional da Terra

- Dia da Comunidade Luso-Brasileira

- Dia da Aviação de Caça

Santos do Dia

- Sotero. Grego. Foi o 12º papa, entre os anos 166 e 174.

- Caio. Iugoslavo. Foi o 28º papa, entre os anos 283 e 296.

Etianos

Lars Vandevelde

Eletrônica – Estudou na ETI de 1981 a 1983, mas não se formou

Nasci na Bélgica e, com 9 anos de idade, meus pais se mudaram para o Brasil. Saí da ETI em 1983 e fui fazer outro colégio. Entrei para a Faculdade Senador Flaquer, em Santo André, onde me formei em ciências contábeis.

Trabalhei como auditor contábil por cinco anos. Depois, juntamente com meu pai, abri uma empresa de representação, importação e exportação. Nesse meio-tempo, me formei em psicologia na Universidade Metodista, de São Bernardo.

Em 2015, infelizmente, tivemos de fechar as portas devido à crise econômica. Voltei para a Bélgica no ano seguinte, onde moro atualmente e trabalho num supermercado.