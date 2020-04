Guardas civis de São Bernardo fazem 'vaquinha' e doam alimentos a asilo

Do Diário do Grande ABC



21/04/2020 | 16:30



GCMs (Guardas Civis Municipais) de São Bernardo, que atuam na Romu (Ronda Ostensiva Municipal) saíram um pouco da rotina nesta terça-feira (21). Oito agentes representantes passaram na Casa dos Velhinhos Dona Adelaide para entregar doação de 400 itens alimentícios e materiais de limpeza que eles, de forma voluntária, conseguiram arrecadar. A campanha foi feita junto a redes varejistas e por meio de “vaquinhas” virtuais promovidas pelos próprios guardas.

Fazem parte das cestas produtos como arroz, feijão, macarrão, caixas de leite, água de coco, suco, potes de requeijão, biscoitos, entre outros, e artigos de limpeza (sacos de lixo, amaciantes, detergentes, água sanitária e cloro), para ampliação da proteção dos idosos, que fazem parte dos grupos de risco da Covid-19. Os produtos foram arrecadados

“A equipe sempre faz ações neste sentido junto às entidades sociais da cidade, porque sabemos do importante papel social que desenvolvem e das dificuldades que enfrentam, principalmente, neste momento de pandemia. Com o isolamento social, infelizmente, as doações vêm caindo e decidimos fazer a nossa parte”, explicou o supervisor da equipe de Romu, Nivaldo Toledo da Silva.

CENTRAL DE DOAÇÕES

Interessados em ajudar entidades e famílias impactadas pela crise do novo coronavírus também podem fazer doações de itens alimentícios, de limpeza e de higiene pessoal ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) de São Bernardo, por meio da Central de Recebimento de Doações. Todos os itens arrecadados estão sendo destinados ao atendimento de situações emergenciais desencadeada pela pandemia. As doações de mantimentos não perecíveis estão sendo recebidas no Banco de Alimentos de São Bernardo (Avenida Redenção, 271), no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Já as doações de produtos de higiene pessoal, itens de limpeza, álcool gel e máscaras, podem ser feitas na Secretaria de Educação, localizada na Rua Wallace Simonsen, 222, no bairro Nova Petrópolis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. A rede de solidariedade da Prefeitura de São Bernardo permitirá ainda a doação de valores. Interessados devem realizar transferência bancária na conta do município de São Bernardo: Banco do Brasil, agência 0427-8, conta corrente 65.734-4. O CNPJ da conta é 46.523.239/0001-47.