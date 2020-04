Mariana Ximenes confirma término de namoro e fala sobre quarentena: Podemos nos preencher com nós mesmas

21/04/2020 | 16:11



Mariana Ximenes está solteira! A atriz revelou, em entrevista para a colunista Patricia Kogut, que seu namoro com Felipe Fernandes chegou ao fim, após mais de um ano de relacionamento. Por conta disso - e da pandemia do novo coronavírus, que cancelou as gravações de sua nova novela, Nos Tempos do Imperador - ela decidiu se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo, e assim passar a quarentena com a mãe, Fátima Ximenes.

Durante a entrevista em que Mariana soltou a informação, ela listou o que tem feito para se distrair no período de isolamento social.

- Me separei há pouco tempo. Agora, estou com a minha mãe em São Paulo. Eu saí de casa com 17 anos para trabalhar e está sendo muito gostosa essa reaproximação. Tenho feito yoga e meditação, lido livros que estavam separados, visto séries e filmes, e acompanhado o brilhante trabalho dos jornalistas. Acho que são verdadeiros guerreiros para que a gente saiba o que acontece no Brasil e no mundo, explicou.

Ela continuou, contando ainda os aprendizados que esta fase trouxe à sua vida:

- Eu me permito ficar quieta, reflexiva, pensativa. A meditação ajuda porque, com ela, eu me conecto. Para mim, é fundamental para dormir melhor, pensar... Às vezes eu desligo meu telefone, fico horas sem vê-lo. Tudo isso soma. O fato de estar sozinha com a minha mãe depois de ter terminado um relacionamento me faz mergulhar em mim. Tem sido uma viagem deliciosa de solitude. Podemos nos preencher com nós mesmas.

Mariana, que é sócia de um restaurante em São Paulo, também está aproveitando o momento para fazer boas ações. Ela tem preparado marmitas e distribuído aos profissionais da saúde que estão combatendo a doença.

- Tenho ajudado na feitura dessas refeições para hospitais em São Paulo. Vou de carro para o local onde preparo, tenho luvas, máscaras... Meu irmão é médico, está trabalhando na linha de frente. Ele me passou todas as recomendações. Eu faço o que posso, mas me angustia não poder estar mais ativa. Fico indócil vendo a quantidade de pessoas que estão precisando de ajuda.