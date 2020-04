Dado Dolabella nega agressões contra namorada após polícia bater em sua porta: Tomamos até um susto

21/04/2020 | 16:11



Confusão no condomínio de Dado Dolabella! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a polícia foi chamada ao prédio do ator, na zona oeste do Rio de Janeiro, e chegou a bater em sua porta na manhã da última segunda-feira, dia 20.

Uma vizinha afirmou que as autoridades haviam sido chamadas após algumas pessoas ouvirem Dado agredindo a namorada - que também é sua prima - Marina. O artista, no entanto, quando procurado, negou que o chamado tenha sido para o seu apartamento, mas admitiu que os policiais apareceram em sua residência.

- Parece que teve uma denúncia de alguma discussão. Eles bateram em alguns apartamentos aqui do bloco, incluindo o nosso. Tomamos até um susto! Mas por aqui está tudo bem.

Vale lembrar que, em 2008, Dado foi acusado de agredir a namorada na época, Luana Piovani, e foi condenado, em 2014, pela Lei Maria da Penha. Desde então, o rapaz já se envolveu em várias outras polêmicas.