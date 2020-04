Príncipe Philip faz raro pronunciamento e agradece trabalhadores na linha de frente do combate ao coronavírus: - Trabalho vital e urgente

21/04/2020 | 16:10



Apesar de ter se aposentado em 2017, o príncipe Philip fez um raro pronunciamento na última segunda, dia 20, e por uma boa causa: agradecer aos profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus.

No Instagram oficial da família, o marido da Rainha Elizabeth II relembrou a Semana Mundial da Imunização, que acontece a partir do dia 24 de abril, e mandou uma mensagem de carinho aos médicos e cientistas que estão tentando erradicar a doença:

Ao nos aproximarmos da Semana Mundial da Imunização, eu gostaria de reconhecer o trabalho vital e urgente que está sendo feito por tantas pessoas ao tentar controlar a pandemia, aos profissionais da medicina e da ciência, em universidades e instituições de pesquisa, todos unidos para nos proteger do Covid-19.

Ele também agradeceu aos outros profissionais que têm garantido o funcionamento dos serviços essenciais no Reino Unido neste momento:

Em nome de todos nós que continuamos seguros em casa, eu também gostaria de agradecer aos trabalhadores que têm garantido que a infraestrutura de nossa vida continue, à equipe e aos voluntários trabalhando na produção e distribuição de comida, àqueles mantendo os serviços de correio funcionando e àqueles que garantem que o lixo continue sendo coletado.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Rainha Elizabeth II decidiu cancelar todas as comemorações de seu aniversário de 94 anos - tanto os disparos de canhão que aconteceriam nesta terça-feira, dia 21, quanto a parada Trooping The Colours, que aconteceria em junho. No entanto, sua equipe não deixou de comemorar a data nas redes sociais.

A página da família real compartilhou um vídeo com várias imagens antigas da Rainha, e escreveu na legenda:

Para vocês que também estão celebrando seus aniversários em casa hoje, com ou sem os seus entes queridos - nós enviamos tudo de melhor.