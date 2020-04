Secretaria de Cultura de Santo André lança projeto remoto

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



21/04/2020 | 15:18



A secretaria de Cultura de Santo André acaba de lançar projeto de entretenimento remoto. Trata-se do #CulturaemcasaSA, que contempla diversas linguagens, como música, literatura, artes visuais e cinema, entre outras. A cada semana o público poderá conferir novos conteúdos reunidos na agenda cultural disponível em https://bit.ly/culturaemcasaSA.

A nova proposta contará com conteúdos diversos ampliados para as plataformas digitais. Neles contará ações da Casa da Palavra Mário Quintana, a Casa do Olhar Luiz Sacilotto, o Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, as Escolas Livres, a Escola Municipal de Iniciação Artística (Emia) Aron Feldman, a Rede de Bibliotecas, os CEUs das Artes e a Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa), além de projetos como Santo André Múltiplos Tons e o Festival Multicultural.



Assim, o público, em suas casas, poderá ter acesso a uma programação cultural diversificada e de qualidade produzida na cidade.. A programação contará ainda com a participação de produtores culturais e outros parceiros, que poderão se inscrever em: https://bit.ly/participeCulturaEmCasaSA.

A OSSA (Orquestra Sinfônica de Santo André), por exemplo, tem conteúdo de segunda-feira a sábado com o #OSSAemCasa. São trechos de concertos gravados anteriormente comentados pelo maestro Abel Rocha, dicas e curiosidades sugeridas pelos músicos e até sugestões de convidados sobre filmes em que a música é o pano de fundo.

Pensando em entreter e estimular nas crianças o contato com o livro e a leitura, a Rede de Bibliotecas criou o Sexta de histórias?, com contações de histórias no canal no YouTube.



Já a Casa da Palavra Mário Quintana agitou autores para promover o Conto das Seis, às sextas-feiras, e deu versão virtual ao ‘Quintas Lá em Casa’. Já a Casa do Olhar montou ótimo conteúdo com seu acervo, debates e filmes.



O projeto Santo André de Múltiplos Tons criou o “Fortaleça a Cena: Santo André”, com divulgação e fortalecimento dos produtores culturais locais que participam do Festival Multicultural, e o “Vitrine Santo André”, com lives de shows, videoaulas, discussões sobre os movimentos culturais da cidade, entre outras ações.



Além dos novos conteúdos, elaborados neste período de isolamento social, a Secretaria de Cultura reuniu também vários trabalhos que já nasceram online e que poderão ser vistos e revistos. Dentre as atividades já realizadas em outros momentos, estão aqui reunidos também o Santo André é Você, Registra Poesia, a mostra de Vídeo de Santo André – Mercocidades e a produção da ELCV (Escola de Cinema e Vídeo).



Confira a programação do #CulturaemCasaSA desta semana:



#VITRINESANTOANDRE

– Publicado de acordo com a agenda dos artistas participantes.

Divulgação e fortalecimento dos produtores culturais locais que participam do projeto “Santo André de Múltiplos Tons”. Lives de shows, vídeo aulas, discussões sobre os movimentos culturais de Santo André.

Conteúdo disponível nas redes sociais dos artistas participantes.



20/4 – O Universo dos Cristais, com Giovana Flamínio

Proprietária da loja Luz da Índia Ateliê e professora de Hatha Yoga, formada em 2016 com professor Marcos Rojo. Conectada com os cristais e a yoga desde 2014, estuda e aplica seu uso no cotidiano.

https://www.instagram.com/luzdaindia/



22/4 – Hatha Yoga, com Giovana Flaminio

Proprietária da loja Luz da Índia Ateliê e professora de Hatha Yoga, formada em 2016 com professor Marcos Rojo. Conectada com os cristais e a yoga desde 2014, estuda e aplica seu uso no cotidiano.

https://www.instagram.com/luzdaindia/



#FORTALECACENASA

– Atualizado de acordo com a agenda dos artistas participantes.

Divulgação e fortalecimento dos produtores culturais locais que participam do projeto “Festival Multicultural”. Dicas de empreendimentos e serviços locais, receitas culinárias, artesanato...



20/4 – Matheus Deak Music & Gear

Canal Integrante/atuante junto ao Coletivo Rock ABC tende a apresentar um material ligado a música pesada para instrumentistas, apresentando informações sobre equipamentos, discos e apresentações. O canal hoje conta com dois quadros:

- Black Hole Riffs : Onde são tocados os Riffs mais pesados que um buraco negro. Riffs que fizeram a história do metal como conhecemos hoje.

- Gear Proove: Quadro explicativo sobre equipamentos para produção musical, gravação, shows ao vivo e afins.

https://www.youtube.com/channel/UCEbupYPVDk7iYU9S41mFBbg?view_as=subscriber



22/4 – Pré-lançamento do álbum "Interno", com Fábio Kidesh

Estudante e pesquisador, discípulo de Pt Indrajit Banerjee, Kidesh apresenta a música clássica de acordo com as apresentações típicas indianas, mais precisamente a música do norte (hindustani). Kidesh, como todos outros artistas, está recluso e trabalha esse sentimento o que levou a gravar o disco "Interno".

https://www.facebook.com/fabio.kidesh



25/4 – Léo Oliveira

Acústico - é o projeto solo de Leonardo Oliveira, guitarrista da renomada banda punk dos anos 80 – Grinders -, e vocalista e guitarrista da banda Idade da Pedra Stoner Rock, fundada em 2016, ambas de Santo André (ABC paulista), dentre outros projetos musicais na região.

Durante sua live Léo apresenta seu trabalho autoral inspirados nos estilos como folk, country e punk.

https://www.facebook.com/leooliveiraacustico



#DESTAQUESDOACERVO

Publicado às terças-feiras, 12h.



Seleção de obras e autores a partir do acervo da Casa do Olhar do Olhar Luiz Sacilotto compõe um panorama da arte contemporânea brasileira desde os anos 1960 até a atualidade.

Conteúdo disponível em: https://www.facebook.com/casadoolharoficial/

@casadoolharoficial



21/4 – João Suzuki

João Suzuki construiu sua carreira de artista com uma obra marcada pela poesia, com muita referência ao universo dos sonhos. Nos trabalhos em que utilizava superfícies de madeira aproveitava a textura do material para criar suas imagens.



#NAVEGA

Publicado aos sábados, 16h.



Reflexão sobre os debates mais atuais em arte contemporânea selecionados pela Casa do Olhar Luiz Sacilotto.



Conteúdo disponível em: Facebook https://www.facebook.com/casadoolharoficial/ e Instagram https://www.instagram.com/casadoolharoficial/ da Casa do Olhar Luiz Sacilotto.



Atividades:



23/4 – O que é arte? com Luiz Camillo Osorio

O professor, crítico e curador de arte, Luiz Camillo Osorio discute seu texto “Arte, não arte e a partir da arte”. No programa, assim como no texto, Camillo debate a autonomia das definições dadas ao que é atualmente classificado como arte – e por quem são feitas tais denominações. Considerando que o poder da arte “só interessa na medida em que é constantemente posto em risco”, Camillo analisa a incorporação de novas atividades e práticas (que há algumas décadas não seriam incluídas no status artístico) à arte. No programa, o curador do Instituto PIPA cita Duchamp, Cézanne, Goya, entre outros nomes que marcam a história da arte.

https://open.spotify.com/episode/6m0PIZszwbHS1yG0DZGTqk

https://www.facebook.com/casadoolharoficial/



#REVER

Publicado aos sábados, 16h.



Filmes sobre arte que atualizam e documentam vida e obra dos principais artistas

modernos e contemporâneos, selecionados pela equipe da Casa do Olhar Luiz Sacilotto.



Conteúdo disponível em: Facebook https://www.facebook.com/casadoolharoficial/ e Instagram https://www.instagram.com/casadoolharoficial/ da Casa do Olhar Luiz Sacilotto.



Atividades:



25/4 – Cildo

O artista plástico Cildo Meireles começou a se destacar no final dos anos 1960, trabalhando principalmente com instalação de grandes dimensões. O filme apresenta e explica seu trabalho, a partir da exibição de diversas de suas obras, espalhadas por várias exposições.

Ano de Lançamento: 2009. Diretor: Gustavo Rosa de Moura. Classificação: livre.

https://www.youtube.com/watch?v=dYjrm6srt7Q&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/casadoolharoficial/



#DICAMINUTO

– Publicado aos sábados, 15h.

Dicas rápidas sobre diversos temas que vão da leitura à tecnologia.

Conteúdo disponível em: Canal da Rede Bibliotecas de Santo André https://bit.ly/biblioteca-videos



Atividades:



14/4 – Técnica de pintura em EVA com Kátia Almeida

https://www.youtube.com/watch?v=uV4rm8RN5Ac&list=PL8O4F3UqdH1vqGaYGKO8MYhBi4LnFL7f1



#SEXTADEHISTÓRIAS

– Publicado às sextas-feiras às 18h.

Que tal ouvir uma boa história? Em seu canal no YouTube, a Rede de Bibliotecas de Santo André oferece contação de histórias para crianças de todas as idades, feitas pela nossa equipe e por convidados, todas adaptadas de livros do nosso acervo. O objetivo, além do entretenimento, é estimular o hábito de leitura.



Conteúdo disponível em: Canal da Rede Bibliotecas de Santo André https://bit.ly/biblioteca-videos



Atividades:



#ACERVOTERRITORIOSDECULTURA

– Publicado às sextas-feiras, 16h.



Sexta-feira é dia de relembrar projetos realizados no Territórios de Cultura.

Conteúdo disponível em: playlist Acervo Territórios de Cultura no Canal da GICA.



24/4 – Coletivo NASA

Projeto realizado em 2019 pelo Coletivo NASA. "Nome aos rios – Edição Guarará" foi uma ação que juntou audiovisual, grafitti e meio ambiente para jovens e adultos da região que corta o rio Guarará. A filmagem foi realizada pelo próprio coletivo e alunos.

https://www.youtube.com/channel/UCBMM-LyEUFgIZ0oK9kbzdCQ/playlists?view_as=subscriber

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnn0iyNYmYDpfRU0r2LuDGm5Ir8ktVhAk



#ACAOTERRITORIAL

Publicado às quartas-feiras, 16h.



Registros e depoimentos de participantes nas ações do projeto Ação Territorial em bairros de Santo André.



Conteúdo disponível em: Canal da Ação Territorial. https://www.youtube.com/channel/UClDNSnVGbkYhpFB2tJa1R4w



Atividades:



22/4 – Ocupação Viela da Passagem Jd. Santo André

Ocupação cultural da Viela da Rua Galileia no Jd. Santo André realizada em 20 de outubro de 2018. O trabalho realizado de forma colaborativa entre Secretaria de Cultura - Projeto Ação Territorial, moradores, Ponto de Cultura Sarau na Quebrada, Laburbe AS, graffiteiros da cidade e artistas locais.

https://www.youtube.com/watch?v=ARD8RyEfOs8



#NARRATIVASDOCEU

Publicado às segundas-feiras, 16h



O CEU Ana Maria reúne em seu canal vídeos de funcionários, professores, voluntários e freqüentadores.



Conteúdo disponível em: Facebook https://www.facebook.com/ceuanamaria/ e Canal do CEU Ana Maria https://www.youtube.com/channel/UCF5lKFdugHZyfrDj6BKj8iQ



#PARCEIROSGICA

Publicado às sextas-feiras, 16h



A playlist #ParceirosGICA compõe o canal no Youtube da GICA – Gerência de Incentivo à Criação Artística da Secretaria de Cultura. Nela serão disponibilizados vídeos de professores e orientadores culturais que gentilmente cederam seus vídeos de apresentações.



Conteúdo disponível em: Canal da GICA https://www.youtube.com/watch?v=i-W7-KRJE30&list=PLnn0iyNYmYDoAi38f1F2ceQFswtiAK632



Atividades:



24/4 – Como (Des)Construir um Macho?

André Bizerra, um dos coordenadores pedagógicos da Escola Livre de Dança, é também diretor e criador da Biz Cia de Dança, que já completou 10 anos de atuação na região. Desde o início sediada em Santo André, a Cia estabeleceu parceria com a Secretaria de Cultura através do Projeto Okupa, ensaiando na ELD. Seu espetáculo Como (Des)Construir um Macho?, contemplado com o ProAc Circulação de Dança _ Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, passa agora a ser disponibilizado aqui, na íntegra, como parte do acervo de parceiros do Programa de Incentivo à Criação do município.

https://www.youtube.com/watch?v=i-W7-KRJE30&t=2s



#CONTODASSEIS

– Publicado às sextas-feiras, 18h.

A Casa da Palavra Mário Quintana convida escritores para leitura e discussão de contos e textos literários.

Conteúdo disponível em: Facebook da Casa da Palavra Mário Quintana https://www.facebook.com/casadapalavraoficial/



24/4 – Carlos Lotto

O arte-educador andreense, escolheu o conto "Por que moramos na cidade?" de Peter Stamm - escritor suíço com livros traduzidos para mais de 30 idiomas - que nessa obra privilegia as crianças com sua prosa poética.



#QUINTASLAEMCASA

– Publicado às quintas-feiras, 19h.

O projeto ‘Quintas Lá em Casa’, que conquistou lugar cativo na agenda da Casa da Palavra Mário Quintana, ganha agora versão virtual para continuar unindo artistas e públicos em deliciosas apresentações.

Conteúdo disponível em: Facebook da Casa da Palavra Mário Quintana https://www.facebook.com/casadapalavraoficial/



23/4 – Fábio Kidesh

No mês que Ravi Shankar faria 100 anos, músicos ao redor do mundo gravam vídeos celebrando essa data e, aqui no Brasil, Fábio Kidesh que estuda a música clássica da Índia há quase 5 anos, também fará sua homenagem.



#MUSEUEMCASA

Publicado às quartas-feiras, 18h.



Iniciativa do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa com textos, imagens, vídeos contações de histórias e bate-papos sobre as referências históricas da cidade, de educação patrimonial e da área de preservação e memória.



Conteúdo disponível em: https://www.facebook.com/Museu-de-Santo-Andr%C3%A9-Dr-Octaviano-Armando-Gaiarsa-481424231951890/



22/4 – Cia. Os Rouxinóis

Apresentação do conto "O homem que roubava horas"de Daniel Munduruku - Gravado no Museu de Santo André.



#SANTOANDREEVC

Mostra colaborativa que destacou personagens da Cultura Andreense

O Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa entende que todo(a)s somos agentes e produtores de cultura e da memória, e que Santo André é o produto da construção cotidiana de diversos cidadãos.

Considerando toda esta perspectiva, e com a participação ativa da sociedade civil, esta ação pretende revelar os diversos rostos, conhecidos ou não, que contribuem para a formação da Cultura Andreense.

Lembramos que quando falamos Cultura, não nos restringimos ao campo das artes, mas sim dos saberes que destacam algumas pessoas, sejam elas artistas, mestres de capoeira, artesãos, benzedeiras, cozinheiras, costureiras, dentre outros, sem distinção.

Conteúdo disponível em: https://www.instagram.com/explore/tags/santoandreevc/?hl=pt-br



#REGISTRAPOESIA

Registro em áudio de trabalhos de poetas da cidade

Sobre Registra! Poesia

Registra! Poesia é uma plataforma de registros poéticos que nasceu na Casa da Palavra de Santo André num esforço de produzir conteúdos culturais, as ditas narrativas, para os meios digitais. O projeto funciona por edições. Tivemos o Registra! Poesia Lab onde recebíamos qualquer um interessado em declamar sua poesia. Entre não-poetas, amadores e os que levam isso como profissão gravamos suas poesias, inserimos uma trilha e o publicamos para livre circulação na rede. Essa experiência tomou corpo e na segunda terceira edição 2 músicos e compositores, Nikolas Chacon e Rafael Cab, somaram-se ao time. Agora as trilhas eram criadas especialmente para o projeto.

A última edição levou o nome de Registra! Slam Poesia, um recorte sobre essa cultura com Poetas Slam de Santo André e cercanias. Como é comum dessa prática cultural aqui produziu-se vídeos com os poetas e suas declamações.



Conteúdo disponível em: https://hearthis.at/registra/



MOSTRA DE VÍDEO DE SANTO ANDRÉ – MERCOCIDADES

Produções selecionadas na mostra de 2018 com tema “Eu no mundo, o mundo em mim”

Produções selecionadas na Mostra de Vídeo de Santo André, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Unidade Temática Cultura da Rede Mercocidades. A proposta é promover reflexões sobre diálogos interculturais a partir do tema “Eu no mundo, o mundo em mim”.

Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/channel/UC539ALadXCfY6PFXojLGVHw



#OSSAemCasa

– Publicado de segunda-feira a sábado.

Série de ações, que incluem vídeos, dicas, conversas e postagens que a Sinfônica de santo André disponibiliza diariamente para seu público neste momento de isolamento. Vocês poderão assistir à programação diretamente em seu celular, ou se preferir, na tela de seu computador ou mesmo em sua TV. Engloba quatro diferentes programações. Confira abaixo.



Conteúdo disponível em:

No Facebook: https://www.facebook.com/orquestra.sinfonica.santo.andre.OSSA/

No Instagram: https://instagram.com/ossantoandre



#DicaDaOSSA

– Publicado às quartas e sextas-feiras, 12 (Conheça Nossos Integrantes) e às 18h (Dica do Dia)

Dicas sobre músicas diferentes e inusitadas, instrumentos, curiosidades, repertório, etc. Cada #DicaDaOSSA é apresentada por um integrante da orquestra, dentro de seu universo.

Na publicação da 12h você poderá conhecer um pouco mais sobre os integrantes da OSSA, quem são, quais seus hobbys e suas outras atividades profissionais fora da orquestra.

Na postagem das 18h, os integrantes comentam suas sugestões em breves vídeos e disponibilizam um link para que você possa assistir a #DicaDaOSSA do dia.



#OSSAnoSofá

– Publicado às terças-feiras e sábados às 18h.

Na série #OSSAnoSofá, o maestro Abel Rocha comentará obras, termos e estruturas musicais, compositores e outros assuntos ligados ao universo da Orquestra Sinfônica.

Cada publicação é acompanhada de links das obras comentadas, sempre em gravações realizadas pela Orquestra Sinfônica de Santo Andre, para que você possa assistir a orquestra tocando o repertório comentado.

Todas as gravações das obras comentadas pelo maestro Abel Rocha na série #OSSAnoSofá estão disponíveis no canal da OSSA no Youtube, e podem ser acessadas no endereço:



#CineOSSA

– Publicado às quintas-feiras às 18h.

No #CineOSSA, a cada semana trazemos um convidado diferente, um importante nome do meio cultural brasileiro, que estará conosco comentando um filme.

Os filmes selecionados para os comentários de cada convidado sempre terão uma temática de algum modo relacionada à música orquestral. Você poderá pesquisar o filme em sua plataforma preferida de streaming.

Junto com os comentários e dicas dos filmes, também sugerimos uma obra do repertório da OSSA relacionada com a temática.



#OSSAaosDomingos

Micro-concertos para vocês, preparados pelos músicos da Sinfônica de Santo André.