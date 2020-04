Bolsonaro vai a hotel do Exército e passa por manifestantes em frente ao STF

21/04/2020 | 14:31



O presidente Jair Bolsonaro esteve no Hotel de Trânsito de Oficiais do Exército, em Brasília, no fim da manhã desta terça-feira, 21, feriado do Dia de Tiradentes. O Palácio do Planalto não informou o que Bolsonaro fez no local. Segundo auxiliares do presidente, ele teve um almoço com oficiais do Exército, que já estava marcado há dias.

Ao retornar ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro passou sem parar por cerca de 30 manifestantes. Eles estavam em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) com cartazes contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Também havia manifestantes pedindo golpe militar, além do fechamento do STF e do Congresso Nacional.

No último domingo, 19, Bolsonaro discursou em evento que pedia o fechamento do Congresso e do Supremo e novo AI-5. O presidente foi alertado por militares do governo que a ida ao ato não só pegou mal como expôs as Forças Armadas a uma situação constrangedora.