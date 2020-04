Trump quer negociar com Congresso pacote de alívio a governos estaduais e locais

21/04/2020 | 14:26



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça, 21, no Twitter que o Senado e a Câmara dos Representantes deveriam aprovar o projeto para enviar mais apoio a pequenas empresas, hospitais e financiar mais testes para coronavírus. "Após eu assinar essa lei, nós começaremos discussões sobre a próxima iniciativa legislativa com alívio fiscal para os governos estaduais e locais que perderam receita com a covid-19", afirma Trump.

O presidente americano disse também que pretende discutir com o Legislativo investimentos em infraestrutura. Além disso, mencionou que pode haver incentivo tributário para restaurantes, o setor de entretenimento e o esportivo, bem como cortes nos impostos sobre a folha de pagamento "para aumentar o crescimento econômico".