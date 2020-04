Caio Castro leva bronca da mãe após postar foto na internet: Deleta!

21/04/2020 | 14:10



Caio Castro fez questão de mostrar aos seus seguidores uma baita bronca que levou da mãe, Sandra Castro, na última segunda-feira, dia 20.

Tudo começou quando o ator publicou uma foto com a mãe em seu Instagram em que ela não aparece preparada para o clique, com os olhos entreabertos. Na legenda, ele já provocou:

Minha mãe me ligando para mandar eu tomar no c* em 3, 2, 1... Selfie que não era para postar mesmo!

Não demorou muito para que a própria Sandra mandasse mensagem para o filho pedindo para que ele deletasse a postagem - e ainda fazendo ameaça! Caio, que atualmente está namorando Grazi Massafera, mostrou a bronca em seus Stories.

A mãe do ator escreveu:

O quê? Deleta essa p***a! Lembra daquela foto de criança que você estava com boné de marinheiro? Então...

Caio ainda comentou por cima da conversa:

Ela ficou pistola! E ainda fez chantagem!

Quase um dia depois, a imagem segue no feed do artista.